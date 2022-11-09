Як студенти зі статусом ВПО можуть навчатися на бюджеті - покрокова інструкція

Хто має право перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну?

Студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації. До списку входять також студенти, які виїхали з таких територій.

Окрім того, сюди також входять діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти та особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.

Зверніть увагу, що дія постанови розповсюджується на студентів, які були зараховані на контракт до 2021 року включно та здобувають такий ступінь освіти вперше.

Які документи потрібні для ВПО та студентів із ТОТ?

Для того, щоб стати на бюджет, потрібно надати витяг з реєстру територіальної громади та документ про освіту, здобуту в закладі вашої громади.

Витяг має підтверджувати відомості про місце проживання особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про зареєстроване місце проживання чи про зняття з нього на підставі відомостей ДМС.

А документ про освіту може стати у пригоді, якщо інформації у згаданому реєстрі немає або місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року.

Як студенти можуть перевестися на бюджет (фото: Freepik)

Куди надавати документи?

Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. Виш здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в модулі "Здобувачі освіти".

Зауважте, що переведення на місця державного замовлення студентів може бути здійснено у 2023 році.

На які бюджетні місця братимуть таких студентів?

Переведення здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення.