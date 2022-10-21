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Понад 80 тисяч студентів-контрактників переведуть на бюджет: кого це стосується

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Україна, П'ятниця 21 жовтня 2022 18:22
Понад 80 тисяч студентів-контрактників переведуть на бюджет: кого це стосується Фото: Понад 80 тисяч студентів-контрактників переведуть на бюджет (facebook com ntuu kpi)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні частину студентів старших курсів університетів та профтехучилищ, що зараз навчаються на контракті, переведуть на бюджет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Наостанок маємо ще одне вкрай важливе рішення у сфері освіти. Приймаємо постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів та профтехучилищ, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль пояснив, що мова йде про дітей загиблих захисників та захисниць України, учасників бойових дій та їхніх дітей. Також це буде стосуватися внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з громад, що перебувають в окупації, або де ведуться активні бойові дії.

"Всі студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року включно, зможуть продовжувати навчання за кошти держави", - додав Шмигаль.

Прем'єр додав, що мова йде про більш ніж 80 тисяч людей, на що буде витрачено 363 млн гривень.

Нагадаємо, що раніше уряд спростив вступ до вишів для українців з тимчасово окупованих територій.

Раніше повідомлялось, що студентів-переселенців, а також тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, переведуть на бюджетну форму навчання у вишах.

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