"Халява, прийди". Як студенти закликають успіх перед іспитом: топ ритуалів зі всього світу

Студенти по всьому світу дотримуються забобон і ритуалів перед іспитами, які начебто мають їм допомогти показати найкращі результати. Хоч, можливо, вони й самі не дуже вірять в ефективність цих засобів, проте дотримуються їх, аби не порушувати студентських традицій.

Про те, як студенти закликають успіх перед складанням іспиту, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Прикмети, пов'язані з їжею

У Японії вважають, що котлета зі свинини і яйця, яка зветься "кацудон" (слово схоже на "кацу", що означає "перемога") сприяє успішному складанню іспитів. Тож студенти вранці перед іспитом їдять "кацудон", а на десерт беруть KitKat. По-японськи він звучить як "кітто катто", що дуже близьке до "кітто кацу", тобто "неодмінно виграти".

У Китаї студенти їдять перед іспитом фрукти і горішки. Ківі співзвучне зі словом "легко скласти іспити", а кеш’ю "бажаю скласти".

У Гонконгу батьки готують страви з яблук та кладуть їх в усі кишені студентам. Китайською мовою слово "яблуко" так само вимовляється, як і "безпека". Тому фрукт має сприяти у складанні іспиту.

А от у Бангладеші навпаки уникають вживання у день іспиту будь-яких продуктів, які схожі на нуль, бо так є ризик отримати низьку оцінку.

Червоний - колір успіху

У Китаї червоний колір вважається щасливим. Про тих, хто несподівано стає успішним, говорять: "Носить червоне спіднє". Тому багато китайських студентів на іспит вдягають червону білизну.

В Індії кожен день тижня має свій тотемний колір. Тому на іспит студенти вибирають одяг того кольору, який відповідає дню. Понеділок - жовтий та коричневий, вівторок - червоний, середа - зелений, четвер - синій та фіолетовий, п’ятниця - білий та рожевий.

У студентів різних країн є свої забобони перед складанням іспиту (фото: Freepik)

Амулети для залучення успіху

Японські студенти на іспити беруть "омаморі": мішечки з камінцями, сіллю, травами. Розкривати такі мішечки заборонено, бо так можна випустити благовоління. Особливо силу мають "омаморі", які придбали в храмах. Також сильним вважається амулет із храму, присвяченого богам навчання Сугуваре Мітідзане або Юсіма Тендзін.

Популярними серед японських студентів є пов’язки на голову "Я складу іспит". Вони начебто мотивують на навчання та покращують пам’ять.

Студенти у Франції перед фінальною підготовкою до іспиту залучають чорних котів. Якщо такого нема, то підійде будь-якого кольору. Студент гортає сторінки підручника і чекає поки тварина торкнеться лапою якоїсь із них. Вважається, що саме цю тему треба повторити, бо вона попадеться на іспиті.

Нещасливі дати для іспиту

Для багатьох країн число 13 вважається нещасливим, особливо, якщо йдеться про п'ятницю. Але от для іспанців небезпечним вважається вівторок тринадцятого. А в Італії нещасливою є п’ятниця сімнадцятого.

Які є забобони

У Замбії дехто вважає, що якщо в дні іспитів доторкатися до інших школярів чи студентів, то так ви віддаєте знання іншим. Тому студенти нікому не тиснуть руки перед складанням іспиту.

У Гані стараються мовчати перед іспитом, щоб не витрачати слів. Що менше скажеш до іспиту, то більше зможеш сказати на іспиті. Тому студенти вітаються лише кивком голови або жестами.

У Швеції студенти намагаються у день іспиту не наступати на каналізаційні кришки, на яких зазначено "А", бо з цієї літери починається багато слів, які означають неприємності.

У Малаві студенти не стрижуться перед іспитами, щоб з волоссям не втратити знання.

Які забобони є поширеними серед українських студентів

Українські студенти часто в ніч перед іспитом засовують під подушку конспекти чи книги. Вважається, що так добре засвоюються усі знання.

Також дуже популярним методом прикликати успіх на екзамен є ввечері тричі викрикнути якомога голосніше "Халява, прийди".

Багато студентів на іспит вдягають свій щасливий одяг, або ж беруть персональні амулети, які мають принести їм успіх.

Дехто вважає, що перед іспитом треба потриматися за відмінника, так начебто його енергія передається іншим. Але єдиним справжнім ключем для успіху на іспиті є належна підготовка до предмета протягом року.