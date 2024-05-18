"Халява, приди". Как студенты призывают успех перед экзаменом: топ ритуалов со всего мира

Студенты по всему миру соблюдают запреты и ритуалы перед экзаменами, которые вроде бы как должны им помочь показать наилучшие результаты. Хотя, возможно, они и сами не очень-то верят в эффективность этих средств, однако придерживаются их, чтобы не нарушать студенческие традиции.

О том, как студенты призывают успех перед сдачей экзамена, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Приметы, связанные с едой

В Японии считают, что котлета из свинины и яйца, которая называется "кацудон" (слово похоже на "кацу", что означает "победа") способствует успешной сдаче экзаменов. Так что студенты утром перед экзаменом едят "кацудон", а на десерт берут KitKat. По-японски он звучит как "китто катто", что очень близко к "китто кацу", то значить "непременно выиграть".

В Китае студенты едят перед экзаменом фрукты и орешки. Киви созвучно со словом "легко сдать экзамены", а кешью "желаю сдать".

В Гонконге родители готовят блюда из яблок и кладут их во все карманы студентам. На китайском языке слово "яблоко" так же произносится, как и "безопасность". Поэтому фрукт должен способствовать сдаче экзамена.

А вот в Бангладеш наоборот избегают употребления в день экзамена любых продуктов, похожих на ноль, потому что так есть риск получить низкую оценку.

Красный - цвет успеха

В Китае красный цвет считается счастливым. О тех, кто неожиданно становится успешным, говорят: "Носит красное нижнее белье". Поэтому многие китайские студенты на экзамен надевают красное белье.

В Индии каждый день недели имеет свой тотемный цвет. Поэтому на экзамен студенты выбирают одежду того цвета, которая соответствует дню. Понедельник - желтый и коричневый, вторник - красный, среда - зеленый, четверг - синий и фиолетовый, пятница - белый и розовый.

У студентов разных стран есть свои ритуалы перед экзаменом (фото: Freepik)

Амулеты для привлечения успеха

Японские студенты на экзамены берут "омамори": мешочки с камнями, солью, травами. Раскрывать такие мешочки запрещено, потому что так можно выпустить благоволение. Особенно силу обладают "омамори", которые приобрели в храмах. Также сильным считается амулет из храма, посвященного богам учения Сугуваре Митидзане или Юсима Тэндзина.

Популярными среди японских студентов являются повязки на голову "Я сдам экзамен". Они вроде бы как мотивируют на обучение и улучшают память.

Студенты во Франции перед финальной подготовкой к экзамену привлекают черных кошек. Если такой нет, то подойдет любого цвета. Студент листает страницы учебника и ждет, пока животное коснется лапой какой-то из них. Считается, что именно эту тему нужно повторить, потому что она попадется на экзамене.

Несчастливые даты для экзамена

Для многих стран число 13 считается несчастливым, особенно если речь идет о пятнице. Но вот для испанцев опасным считается вторник тринадцатое. А в Италии несчастлива пятница семнадцатого.

Какие существуют суеверия

В Замбии некоторые считают, что если в дни экзаменов прикасаться к другим школьникам или студентам, то так вы отдаете знания другим. Поэтому студенты ни с кем не здороваются за руку перед сдачей экзамена.

В Гане стараются молчать перед экзаменом, чтобы не тратить слова. Чем меньше скажешь перед экзаменом, тем больше сможешь сказать на экзамене. Поэтому студенты приветствуются только кивком головы или жестами.

В Швеции студенты пытаются в день экзамена не наступать на канализационные крышки, на которых написано "А", потому что с этой буквы начинается много слов, означающих неприятности.

В Малави студенты не стригутся перед экзаменами, чтобы с волосами не потерять знания.

Какие суеверия распространены среди украинских студентов

Украинские студенты часто в ночь перед экзаменом засовывают под подушку конспекты или книги. Считается, что так хорошо усваиваются все знания.

Также очень популярным методом призвать успех на экзамен, является вечером трижды выкрикнуть как можно громче "Халява, приди".

Многие студенты на экзамен надевают свою счастливую одежду, или берут персональные амулеты, которые должны принести им успех.

Некоторые считают, что перед экзаменом надо подержаться за отличника, как будто его энергия передается другим. Но единственным ключом для успеха на экзамене является надлежащая подготовка к предмету в течение года.