Як стильно носити вишиванку: фотоприклади образів на кожен день

З джинсами

Вишита сорочка чудово поєднується з джинсами або штанами. Обирайте низ залежно від кольору верху. Якщо вишиванка темних відтінків, вона добре поєднуватиметься зі світло-синіми джинсами.

Якщо на сорочці превалюють світлі кольори, то також доречно використати світлий низ. Таким чином ви не обтяжите образ кольорами та візерунками.

Як стилізувати вишиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)

З короткими спідницями та шортами

Вишиванка підійде не лише для офіційних, а й для повсякденних образів. Добирайте одяг у певній кольоровій гамі. Наприклад, якщо на вишиванці використано рожеві нитки, то доречно одягти рожеву спідницю.

Якщо у вашому арсеналі є чорний низ, він гарно поєднається із червоним верхом. Проте найбільш виграшним варіантом стане класика - сині джинсові шорти або спідниця та барвиста сорочка.

Як стилізувати вишиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)

З довгими спідницями

Якщо хочете додати образу більшої серйозності, одягніть довгу спідницю. Найкращий крій - це "сонечко", адже він додасть вам жіночності та підкреслить талію. До того ж ви однозначно будете в центрі уваги в такому образі.

Щодо кольорів, то краще послуговуватися правилом "світлий верх, темний низ". Так образ буде в балансі кольорової гами.

Як стилізувати вишиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Зі штанами "палаццо"

Штани "палаццо" твердо закріпилися в модних трендах, тому варто використати їх в образі з вишиванками. Доповніть штани стильним поясом або ременем, і комфортний образ на ділову зустріч або на прогулянку готовий.

Як стилізувати вишиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)