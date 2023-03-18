Как стильно носить вышиванку: фотопримеры образов на каждый день

В гардеробе каждого украинца и украинки есть вышиванка. Однако надевают ее лишь несколько раз в год, хотя национальную вещь можно стилизовать и под ежедневный стиль по различным поводам.
Как стильно носить вышиванку весной, рассказала стилистка Яна Платонова на своей странице в Instagram.
Вышитая рубашка прекрасно сочетается с джинсами или брюками. Выбирайте низ в зависимости от цвета верха. Если вышиванка темных оттенков, она будет хорошо сочетаться со светло-синими джинсами.
Если на рубашке превалируют светлые цвета, то также уместно использовать светлый низ. Таким образом, вы не обремените образ цветами и узорами.
Как стилизовать вышиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)
Вышиванка подойдет не только для официальных, но и для повседневных образов. Подбирайте одежду в определенной цветовой гамме. К примеру, если на вышиванке использованы розовые нити, то уместно надеть розовую юбку.
Если в вашем арсенале черный низ, он хорошо сочетается с красным верхом. Однако наиболее выигрышным вариантом станет классика - синие джинсовые шорты или юбка и красочная рубашка.
Как стилизовать вышиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)
Если хотите придать образу большей серьезности, наденьте длинную юбку. Лучший крой - это "солнышко", ведь он придаст вам женственности и подчеркнет талию. К тому же вы будете однозначно в центре внимания в таком образе.
Что касается цветов, то лучше использовать правило "светлый верх, темный низ". Так образ будет в балансе цветовой гаммы.
Как стилизовать вышиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)
Брюки "палаццо" твердо закрепились в модных трендах, поэтому следует использовать их в образе с вышиванками. Дополните штаны стильным поясом или ремнем, и комфортный образ на деловую встречу или на прогулку готов.
Как стилизовать вышиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)
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