Как стильно носить вышиванку: фотопримеры образов на каждый день

С джинсами

Вышитая рубашка прекрасно сочетается с джинсами или брюками. Выбирайте низ в зависимости от цвета верха. Если вышиванка темных оттенков, она будет хорошо сочетаться со светло-синими джинсами.

Если на рубашке превалируют светлые цвета, то также уместно использовать светлый низ. Таким образом, вы не обремените образ цветами и узорами.

Как стилизовать вышиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)

С короткими юбками и шортами

Вышиванка подойдет не только для официальных, но и для повседневных образов. Подбирайте одежду в определенной цветовой гамме. К примеру, если на вышиванке использованы розовые нити, то уместно надеть розовую юбку.

Если в вашем арсенале черный низ, он хорошо сочетается с красным верхом. Однако наиболее выигрышным вариантом станет классика - синие джинсовые шорты или юбка и красочная рубашка.

Как стилизовать вышиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)

С длинными юбками

Если хотите придать образу большей серьезности, наденьте длинную юбку. Лучший крой - это "солнышко", ведь он придаст вам женственности и подчеркнет талию. К тому же вы будете однозначно в центре внимания в таком образе.

Что касается цветов, то лучше использовать правило "светлый верх, темный низ". Так образ будет в балансе цветовой гаммы.

Как стилизовать вышиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)

С брюками "палаццо"

Брюки "палаццо" твердо закрепились в модных трендах, поэтому следует использовать их в образе с вышиванками. Дополните штаны стильным поясом или ремнем, и комфортный образ на деловую встречу или на прогулку готов.

Как стилизовать вышиванку (фото: instagram.com/styleguide.ua)