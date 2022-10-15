Як стильно носити шкарпетки, щоб не виглядати безглуздо: фотоприклади

Стильно носити шкарпетки - ще та наука. Але за бажання можна її з легкістю опанувати.
Як це зробити, в Instagram розповіла стилістка Анна Леканова.
Експериментуєте з капроновими шкарпетками чи панчохами. Це дуже сексуально!
Білі шкарпетки і коротка спідниця - неперевершене поєднання.
Виділіться з натовпу з рахунок кольорових шкарпеток. Саме вони додадуть родзинку вашому луку.
Чому б і ні? Додайте крихту строгості вашому вигляду.
Таке поєднання завжди на часі, можете бути впевнені.
Тут важливо не заправляти шкарпетки в легінси!
Такий образ - для сміливих дівчат.
Шкарпетки і джинси - як хліб і масло - завжди пасуватимуть один одному.
Бунтарська косуха і не менш бунтарські шкарпетки - ви королева стрітстайлу.
Всі фото: instagram.com/anna.le.nova
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