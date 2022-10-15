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Як стильно носити шкарпетки, щоб не виглядати безглуздо: фотоприклади

Фото: Як носити шкарпетки стильно (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Стильно носити шкарпетки - ще та наука. Але за бажання можна її з легкістю опанувати.

Як це зробити, в Instagram розповіла стилістка Анна Леканова.

Шкарпетки бувають різні

Експериментуєте з капроновими шкарпетками чи панчохами. Це дуже сексуально!

Зі спідницею

Білі шкарпетки і коротка спідниця - неперевершене поєднання.

Кольорові

Виділіться з натовпу з рахунок кольорових шкарпеток. Саме вони додадуть родзинку вашому луку.

Під жакет

Чому б і ні? Додайте крихту строгості вашому вигляду.

З джинсовкою

Таке поєднання завжди на часі, можете бути впевнені.

З легінсами

Тут важливо не заправляти шкарпетки в легінси!

Із сукнею

Такий образ - для сміливих дівчат.

Вічна класика

Шкарпетки і джинси - як хліб і масло - завжди пасуватимуть один одному.

Зі шкірянкою

Бунтарська косуха і не менш бунтарські шкарпетки - ви королева стрітстайлу.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova

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