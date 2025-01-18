Як носити джинси скінні у 2025 році: модні блогери показали тренди

Незважаючи на те, що в моді широкі та прямі моделі, джинси скінні залишаються незамінними для створення базових образів. У 2025 році вони чудово поєднуються з трендовими речами, такими як об'ємні шуби, вкорочені топи, в'язані жилети і масивні аксесуари.

З чим носити джинси скінні у 2025 році

Піджак

Джинси скінні та піджак - це універсальний дует, який підходить для безлічі ситуацій: від ділових зустрічей у стилі smart casual до вечірніх прогулянок. Їхнє поєднання створює баланс між строгістю і розслабленістю, а правильно підібрані деталі допоможуть зробити образ модним та сучасним.

Обирайте класику: бежево-коричневий піджак і темно-сині або чорні джинси скінні. У теплу пору року доповніть лук балетками, а восени або взимку - грубими черевиками на масивній підошві та на шнурівці.

Варіант із піджаком (фото: instagram.com/hannahlewisstylist)

Смугастий светр

Смужка додає динаміки та вишуканості в наряд, а джинси скінні створюють елегантний і стрункий силует. Підберіть класичний чорно-білий або біло-синій смугастий светр - ідеальну пару для синіх або чорних джинсів скінні. Додайте білі кеди або лофери для завершення образу.

У прохолодну пору року комбінуйте смугастий светр із довгим пальто, шкіряною курткою або пуховиком. Додайте шарф, шапку або об'ємну сумку для затишного, але стильного образу.

Варіанти з теплим светром (фото: instagram.com/anoukyve)

Біла футболка

Поєднання джинсів скінні та білої футболки - це універсальне і стильне вбрання, яке може бути як самостійним образом, так і базою для створення більш складних поєднань. Ця пара працює завжди: від розслаблених прогулянок до вечірніх зустрічей із друзями.

У 2025 році в тренді мінімалізм. Для повсякденного образу поєднуйте класичні сині джинси скінні та білу футболку прямого крою. Додайте білі кеди, лофери або сандалі залежно від пори року, щоб зберегти легкість і простоту.

Біла футболка і скінні-джинси (фото: instagram.com/tylynnnguyen)

Гольф-водолазка

У холодну пору року безпрограшним є поєднання джинсів скінні та гольфа-водолазки. Цей образ може мати строгий, затишний або модний вигляд залежно від вибору аксесуарів, верхнього одягу та взуття.

Чорна, сіра, біла або бежева водолазка в поєднанні з джинсами скінні - універсальний вибір. Додайте туфлі на підборах або лофери, а також тренч або класичне пальто для створення образу в стилі smart casual.

Лук з гольфом і джинсами (фото: instagram.com/sylviemus_)