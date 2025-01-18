Как носить джинсы скинни в 2025 году: модные блогеры показали тренды

Несмотря на то, что в моде широкие и прямые модели, джинсы скинни остаются незаменимыми для создания базовых образов. В 2025 году они прекрасно сочетаются с трендовыми вещами, такими как объемные шубы, укороченные топы, вязаные жилеты и массивные аксессуары.

С чем носить джинсы скинни в 2025 году

Пиджак

Джинсы скинни и пиджак - это универсальный дуэт, который подходит для множества ситуаций: от деловых встреч в стиле smart casual до вечерних прогулок. Их сочетание создает баланс между строгостью и расслабленностью, а правильно подобранные детали помогут сделать образ модным и современным.

Выбирайте классику: бежево-коричневый пиджак и темно-синие или черные джинсы скинни. В теплое время года дополните лук балетками, а осенью или зимой - грубыми ботинками на массивной подошве и на шнуровке.

Вариант с пиджаком (фото: instagram.com/hannahlewisstylist)

Полосатый свитер

Полоска добавляет динамики и изысканности в наряд, а джинсы скинни создают элегантный и стройный силуэт. Подберите классический черно-белый или бело-синий полосатый свитер - идеальную пару для синих или черных джинсов скинни. Добавьте белые кеды или лоферы для завершения образа.

В прохладное время года комбинируйте полосатый свитер с длинным пальто, кожаной курткой или пуховиком. Добавьте шарф, шапку или объемную сумку для уютного, но стильного образа.

Варианты с теплым свитером (фото: instagram.com/anoukyve)

Белая футболка

Сочетание джинсов скинни и белой футболки - это универсальный и стильный наряд, который может быть как самостоятельным образом, так и базой для создания более сложных сочетаний. Эта пара работает всегда: от расслабленных прогулок до вечерних встреч с друзьями.

В 2025 году в тренде минимализм. Для повседневного образа сочетайте классические синие джинсы скинни и белую футболку прямого кроя. Добавьте белые кеды, лоферы или сандалии в зависимости от времени года, чтобы сохранить легкость и простоту.

Белая футболка и скинни-джинсы (фото: instagram.com/tylynnnguyen)

Гольф-водолазка

В холодное время года беспроигрышным является сочетание джинсов скинни и гольфа-водолазки. Этот образ может выглядеть строго, уютно или модно в зависимости от выбора аксессуаров, верхней одежды и обуви.

Черная, серая, белая или бежевая водолазка в сочетании с джинсами скинни - универсальный выбор. Добавьте туфли на каблуке или лоферы, а также тренч или классическое пальто для создания образа в стиле smart casual.

Лук с гольфом и джинсами (фото: instagram.com/sylviemus_)