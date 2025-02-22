Як стилізувати звичайну білу сорочку: колишня Остапчука показала модні прийоми

Перший варіант

Для виходу у світ блогерка обрала, на перший погляд, строгий стиль: чорні штани прямого крою та білу сорочку. Носити такий образ можна самостійно або накинути в холодну пору року пальто, пуховик чи шубу зі штучного хутра.



Як носити білу сорочку показала Христина Горняк (скриншот)

Однак щоб зробити цей лук вечірнім, вона одягла поверх сорочки чорний топ на бретельках з об'ємними елементами, а також розстебнула сорочку знизу, щоб образ став більш розслабленим.



Христина Горняк показала цікаву ідею стилізації (скриншот)

Другий варіант

Другий варіант стилізації Горняк показала з білою сорочкою, під яку одягла напівпрозорий лонгслів. Поверх неї - спідницю міні бежевого відтінку з поясом контрастного чорного кольору. Краї сорочки вона залишила так, щоб вони виглядали з-під спідниці. Завершити стильний лук вона вирішила непомітною прикрасою на шиї та масивними сережками.



Христина Горняк показала цікаву ідею стилізації сорочки (скриншот)

Такий варіант образу можна доповнити як стильними чоботами-козаками, так і грубими черевиками на шнурівці, а зверху накинути довге пальто.



Христина Горняк показала, як носити сорочку (скриншот)

Як ще можна носити білу сорочку навесні 2025 року

Сорочка як верхній одяг

Що поєднувати: біла сорочка + легкий топ або футболка + штани або шорти

Порада: носіть сорочку не застібаючи, як легку куртку. Це створить розслаблений і модний образ у стилі вуличної моди. Для завершення використовуйте модні аксесуари, такі як великі сережки або годинник.

Вечірній образ зі шкіряними аксесуарами

Що поєднувати: біла сорочка + шкіряна спідниця або штани + високі підбори + клатч.

Порада: вечірній образ можна доповнити чорними або темними аксесуарами, такими як шкіряна сумка або сережки. Це додасть елемент гламуру і створить більш вечірній стиль.

З сукнею-комбінацією

Що поєднувати: біла сорочка оверсайз + сукня-комбінація (шовкова або атласна) + туфлі на підборах.

Порада: біла сорочка оверсайз, яку можна носити поверх сукні-комбінації, додасть цікавий контраст і створить стильний і романтичний образ.