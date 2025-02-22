Как стилизовать обычную белую рубашку: бывшая Остапчука показала модные приемы

Белая рубашка - это универсальный и незаменимый элемент гардероба, который можно стилизовать для создания самых разных образов. Она подходит для работы, повседневных прогулок и даже вечерних выходов. Главное - знать, с чем ее сочетать, чтобы выглядеть стильно и актуально.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем ее носит бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк.

Первый вариант

Для выхода в свет блогерша выбрала на первый взгляд строгий стиль: черные брюки прямого кроя и белую рубашку. Носить такой образ можно самостоятельно или накинуть в холодное время года пальто, пуховик или шубу из искусственного меха.



Как носить белую рубашку показала Кристина Горняк (скриншот)

Однако чтобы сделать этот лук вечерним, она надела поверх рубашки черный топ на бретельках с объемными элементами, а также расстегнула рубашку снизу, чтобы образ стал более расслабленным.



Кристина Горняк показала интересную идею стилизации (скриншот)

Второй вариант

Второй вариант стилизации Горняк показала с белой рубашкой, под которую надела полупрозрачный лонгслив. Поверх нее - юбку мини бежевого оттенка с поясом контрастного черного цвета. Края рубашки она оставила так, чтобы они выглядывали из-под юбки. Завершить стильный лук она решила неброским украшением на шее и массивными серьгами.



Кристина Горняк показала интересную идею стилизации рубашки (скриншот)

Такой вариант образа можно дополнить как стильными сапогами-казаками, так и грубыми ботинками на шнуровке, а сверху накинуть длинное пальто.



Кристина Горняк показала, как носить рубашку (скриншот)

Как еще можно носить белую рубашку весной 2025

Рубашка как верхняя одежда

Что сочетать: белая рубашка + легкий топ или футболка + брюки или шорты

Совет: носите рубашку не застегивая, как легкую куртку. Это создаст расслабленный и модный образ в стиле уличной моды. Для завершения используйте модные аксессуары, такие как крупные серьги или часы.

Вечерний образ с кожаными аксессуарами

Что сочетать: белая рубашка + кожаная юбка или брюки + высокие каблуки + клатч.

Совет: вечерний образ можно дополнить черными или темными аксессуарами, такими как кожаная сумка или серьги. Это добавит элемент гламура и создаст более вечерний стиль.

С платьем-комбинацией

Что сочетать: белая рубашка оверсайз + платье-комбинация (шелковое или атласное) + туфли на каблуке.

Совет: белая рубашка оверсайз, носимая поверх платья-комбинации, добавит интересный контраст и создаст стильный и романтичный образ.