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Как стилизовать обычную белую рубашку: бывшая Остапчука показала модные приемы

Суббота 22 февраля 2025 11:00
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Как стилизовать обычную белую рубашку: бывшая Остапчука показала модные приемы Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Катерина Собкова

Белая рубашка - это универсальный и незаменимый элемент гардероба, который можно стилизовать для создания самых разных образов. Она подходит для работы, повседневных прогулок и даже вечерних выходов. Главное - знать, с чем ее сочетать, чтобы выглядеть стильно и актуально.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем ее носит бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк.

Первый вариант

Для выхода в свет блогерша выбрала на первый взгляд строгий стиль: черные брюки прямого кроя и белую рубашку. Носить такой образ можно самостоятельно или накинуть в холодное время года пальто, пуховик или шубу из искусственного меха.
Как стилизовать обычную белую рубашку: бывшая Остапчука показала модные приемы
Как носить белую рубашку показала Кристина Горняк (скриншот)

Однако чтобы сделать этот лук вечерним, она надела поверх рубашки черный топ на бретельках с объемными элементами, а также расстегнула рубашку снизу, чтобы образ стал более расслабленным.
Как стилизовать обычную белую рубашку: бывшая Остапчука показала модные приемы
Кристина Горняк показала интересную идею стилизации (скриншот)

Второй вариант

Второй вариант стилизации Горняк показала с белой рубашкой, под которую надела полупрозрачный лонгслив. Поверх нее - юбку мини бежевого оттенка с поясом контрастного черного цвета. Края рубашки она оставила так, чтобы они выглядывали из-под юбки. Завершить стильный лук она решила неброским украшением на шее и массивными серьгами.
Как стилизовать обычную белую рубашку: бывшая Остапчука показала модные приемы
Кристина Горняк показала интересную идею стилизации рубашки (скриншот)

Такой вариант образа можно дополнить как стильными сапогами-казаками, так и грубыми ботинками на шнуровке, а сверху накинуть длинное пальто.
Как стилизовать обычную белую рубашку: бывшая Остапчука показала модные приемы
Кристина Горняк показала, как носить рубашку (скриншот)

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Рубашка как верхняя одежда

Что сочетать: белая рубашка + легкий топ или футболка + брюки или шорты

Совет: носите рубашку не застегивая, как легкую куртку. Это создаст расслабленный и модный образ в стиле уличной моды. Для завершения используйте модные аксессуары, такие как крупные серьги или часы.

Вечерний образ с кожаными аксессуарами

Что сочетать: белая рубашка + кожаная юбка или брюки + высокие каблуки + клатч.

Совет: вечерний образ можно дополнить черными или темными аксессуарами, такими как кожаная сумка или серьги. Это добавит элемент гламура и создаст более вечерний стиль.

С платьем-комбинацией

Что сочетать: белая рубашка оверсайз + платье-комбинация (шелковое или атласное) + туфли на каблуке.

Совет: белая рубашка оверсайз, носимая поверх платья-комбинации, добавит интересный контраст и создаст стильный и романтичный образ.

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