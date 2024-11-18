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Як стилізувати звичайне пальто, щоб бути наймоднішою. 3 варіанти, які легко повторити

Понеділок 18 листопада 2024 07:30
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Як стилізувати звичайне пальто, щоб бути наймоднішою. 3 варіанти, які легко повторити Пальто на осінь-зиму (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Осіннє пальто - універсальна річ, без якої важко обійтися восени та взимку. Однак не всі вміють його стилізувати, через що образи можуть виходити надто нудними та навіть немодними.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку блогерки з ніком "stylebyindiarose" розповідає, як носити пальто, щоб бути найефектнішою.

З чим носити пальто

Перший варіант чудово підійде для прогулянок, шопінгу та роботи. Поєднання виглядає максимально ефектним, хоча повторити такий "лук" дуже просто. Просто підбирайте джинси-труби, білий светр та взувайте улюблені уггі.

Не забувайте про аксесуари. Ще доречно носити сонцезахисні окуляри, а стильна сумочка доповнить ваш образ.

Як стилізувати звичайне пальто, щоб бути наймоднішою. 3 варіанти, які легко повторити

Як стилізувати пальто (скриншот)

Другий варіант підійде всім, хто любить бути у центрі уваги. Образ виходить сміливим, яскравим і дійсно стильним. Обирайте класичні штани, гольф і обов'язково візьміть щільніший светр (його потрібно накинути на плечі).

Універсальність такого "луку" в тому, що до нього знову ж таки чудово підійдуть уггі. Фішка образу в лаконічному різноманітті відтінків.

Як стилізувати звичайне пальто, щоб бути наймоднішою. 3 варіанти, які легко повторити

Як носити уггі цієї осені (скриншот)

Третій образ, який показала блогерка, ідеально підійде для теплої погоди. Для нього потрібні класичні темні штани, ті самі уггі, улюблене пальто, сумочка з першого образу і одна важлива деталь.

Просто замініть звичайний светр на стильний жилет з яскравими гудзиками. Якщо ж у вашому гардеробі його немає - все можна виправити. Просто підберіть кардиган або однотонний світшот.

Як стилізувати звичайне пальто, щоб бути наймоднішою. 3 варіанти, які легко повторити

Як стилізувати пальто (скриншот)

З чим носити пальто цієї осені - відео

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, який колір в одязі - головний тренд осені.

Крім того, нещодавно вже з'явилися ідеї модного манікюру на Новий рік.

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