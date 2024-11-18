Как стилизовать обычное пальто, чтобы быть самой модной. 3 варианта, которые легко повторить

Осеннее пальто - универсальная вещь, без которой сложно обойтись осенью и зимой. Однако не все умеют его стилизовать, из-за чего образы могут получаться слишком скучными и даже немодными.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу блогерши с ником "stylebyindiarose" рассказывает, как носить пальто, чтобы быть самой эффектной.

С чем носить пальто

Первый вариант отлично подойдет для прогулок, шоппинга и работы. Сочетание выглядит максимально эффектным, хотя повторить такой "лук" очень просто. Просто подберите плотные темные джинсы-трубы, белоснежный свитер и обувайте любимые угги.

Не забывайте об аксессуарах. Еще уместно носить солнцезащитные очки, а стильная сумочка дополнит ваш образ.

Как стилизовать пальто (скриншот)

Второй вариант подойдет всем, кто любит быть в центре внимания. Образ получается смелым, ярким и действительно стильным. Выбирайте классические брюки, гольф и обязательно возьмите более плотный свитер (его нужно накинуть на плечи).

Универсальность такого "лука" в том, что к нему опять же прекрасно подойдут угги. Фишка образа в лаконичном разнообразии оттенков.

Как носить угги этой осенью (скриншот)

Третий образ, который показала блогерша, идеально подойдет для теплой погоды. Для него нужны классические темные брюки, все те же угги, любимое пальто, сумочка из первого образа и одна важная деталь.

Просто замените обычный свитер стильным жилетом с яркими пуговицами. Если же в вашем гардеробе его нет - все поправимо. Просто подберите кардиган или же однотонный свитшот.

Как стилизовать пальто (скриншот)

С чем носить пальто этой осенью - видео