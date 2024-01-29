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Як стилізувати та доглядати за шкіряними речами, що є трендом 2024 року

Понеділок 29 січня 2024 17:18
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Як стилізувати та доглядати за шкіряними речами, що є трендом 2024 року Шкіряні речі - правила догляду та стилізація (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Шкіряні речі були, є і залишаються трендовими, оскільки їх можна гарно поєднати з різними стилями. Але варто й знати правила догляду за такими речами.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як стилізувати та доглядати за шкіряними речами

У 2024 сезоні шкіряні речі набирають оберту і це не дивно, бо їх зручність, нові способи стилізації не покидають топ трендів.

У цьому році шкіряні речі можна стилізувати у будь-якій стилістиці та для різних заходів.

Наприклад, штанці зі світшотом і кросівками будуть добре поєднуватись зі спортивним стилем, а спідниця-олівець підійде для бізнес-зустрічей та більш мінімалістичних стилістик.

Рекомендовано звернути увагу на моделі штанів більш вільного крою, це забезпечить зручність та красивий силует протягом усього дня.

До речі, з річчю такого крою набагато легше створити стильний образ, тому якщо ви за комфорт, красу та універсальність, то така річ може бути якраз у нагоді.

Як стилізувати та доглядати за шкіряними речами, що є трендом 2024 рокуЯк стилізувати та доглядати за шкіряними речами, що є трендом 2024 рокуЯк стилізувати та доглядати за шкіряними речами, що є трендом 2024 року

Стилізація шкіряних речей (фото: Pinterest)

Шкіряна куртка у цьому сезоні має свої особливості:

  • її розмір має бути більший ніж ваш, щоб було легко поєднувати її з першим, теплим шаром одягу. Та така вільна форма дозволить силуету бути легким, рухливим та оверсайзним, що так цінується у цьому сезоні
  • потертості також надають речам шарму та родзинки, роблячи ваш аутфіт стильним та цікавим. Тому, якщо ви сумніваєтесь чи носити вам речі з історією, то мерщій їх приводити до ладу та носити без сумнівів
  • кольори у коричневій, чорній, бордовій, сірій гамі будуть як ніколи актуальні
  • фурнітура має бути доволі простою та лаконічною, без зайвих прикрас, блискіток та шипів.

Обираючи шкіряні речі, ви завжди будете у теплі та на стилі, тому не бійтесь додавати їх до свого гардероба, створюючи нові та неординарні образи.

Як стилізувати та доглядати за шкіряними речами, що є трендом 2024 рокуЯк стилізувати та доглядати за шкіряними речами, що є трендом 2024 року

Стилізація шкіряних речей (фото: Pinterest)

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