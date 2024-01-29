Как стилизовать и ухаживать за кожаными вещами, которые являются трендом 2024 года
Кожаные вещи были, есть и остаются трендовыми, поскольку их можно хорошо сочетать с разными стилями. Но стоит знать правила ухода за такими вещами.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".
Как стилизовать и ухаживать за кожаными вещами
В 2024 сезоне кожаные вещи набирают обороты и это не удивительно, потому что их удобство, новые способы стилизации не покидают топ трендов.
В этом году кожаные вещи можно стилизовать в любой стилистике и для разных мероприятий.
Например, штаны со свитшотом и кроссовками будут хорошо сочетаться со спортивным стилем, а карандашная юбка подойдет для бизнес-встреч и более минималистических стилистик.
Рекомендуется обратить внимание на модели брюк более свободного кроя, что обеспечит удобство и красивый силуэт в течение всего дня.
Кстати, с вещью такого кроя гораздо легче создать стильный образ, поэтому если вы за комфорт, красоту и универсальность, то такая вещь может пригодиться.
Стилизация кожаных вещей (фото: Pinterest)
Кожаная куртка в этом сезоне имеет свои особенности:
- ее размер должен быть больше вашего, чтобы было легко сочетать ее с первым, теплым слоем одежды. Такая свободная форма позволит силуэту быть легким, подвижным и оверсайзным, что так ценится в этом сезоне.
- потертости также придают вещам шарм и изюминку, делая ваш аутфит стильным и интересным. Поэтому, если вы сомневаетесь носить ли вам вещи с историей, то скорее их приводите в порядок и носите без сомнений
- цвета в коричневой, черной, бордовой, серой гамме будут как никогда актуальны
- фурнитура должна быть достаточно простой и лаконичной, без лишних украшений, блесток и шипов.
Выбирая кожаные вещи, вы всегда будете в тепле и на стиле, поэтому не бойтесь добавлять их в свой гардероб, создавая новые и неординарные образы.
Стилизация кожаных вещей (фото: Pinterest)
Раньше мы рассказывали о том, как стильно добавить фиолетовые вещи в свой гардероб.
Также читайте наш материал о том,как выбирать вещи на скидках.