Як стилізувати сірий піджак оверсайз: Маша Єфросиніна показала модний прийом (фото)

Відома телеведуча стежить за модою та останніми трендами. На своїй сторінці у соцмережі Instagram вона часто ділиться фото у модних луках, які вигідно підкреслюють її фігуру.

Так, днями у своїх Stories Єфросиніна продемонструвала, як вона збирається на захід.

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Для виходу у світ вона вибрала базову білу блузу з коміром-стійкою, чорні капронові колготи та сіру спідницю міні. Досить звичайний лук, але потім Єфросиніна придумала, як зробити його стильним.

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Свій образ вона доповнила сірим піджаком у стилі оверсайз. А щоб зробити образ більш трендовим, підкреслила лінію талії тонким ременем, одягнувши його поверх піджака.

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Завершували лук високі чорні чоботи з вузькими носками. Зазначимо, що такі чоботи - це класика, яка актуальна рік у рік. Така модель взуття має бути в гардеробі кожної дівчини.

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Зверху Маша Єфросиніна накинула класичне чорне пальто. Такий верхній одяг поєднується як із діловими луками, так і з більш розслабленими.

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Які моделі піджаків у моді у 2024 році

Піджак, блейзер або жакет - це база, яка має бути в гардеробі кожної модниці.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Як відомо, у тренді жіночність, тому вибирайте подовжений жакет приталеного крою. Носити його можна зі спідницею максі з такої ж костюмної тканини або підібрати штани контрастного кольору.

Також у моді залишаються речі з натуральної шкіри та еко-шкіри. Тому чорний шкіряний жакет все ще на піку популярності.

Ще один варіант - теплий піджак із вовни. Вибирайте модель оверсайз для створення багатошарових стильних образів.

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