Як стилізувати кросівки весною 2025: стилістка назвала головне правило і поділилася лайфхаками

Попри те, що на календарі січень, чимало модниць вже придумують образи на весну 2025. У прийдешньому сезоні кросівки будуть важливою частиною модних образів, а поєднувати їх можна з різними стилями та одягом.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, які луки з ними можна створити.

"Тренд цього року - кросівки як ключовий елемент образу, навіть у гіпержіночних стилях! Головне правило: повторюйте колір кросівок у всьому луці. Це створює гармонію і завершеність, незалежно від складності образу", - поділилася Шевченко.

Як носити кросівки у 2025 році (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Наприклад, якщо у вас кросівки кольору слонової кістки, додаємо білу блузку, світлі джинси або спідницю. Якщо ж модель у відтінках синього, поєднуємо їх із денімом, шовковою блузою або легкою бохо-сукнею з синіми акцентами.

Також стилістка назвала, які моделі будуть у трендах 2025 року.

Актуальні ретро-моделі:

Nike Cortez

Onitsuka Tiger

Puma Speed Cat

Adidas SL 72.

Варіанти з кросівками на весну (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Як створювати з кросівками стильні образи

Блузка + джинси + кросівки

Обирайте прямі або вільні джинси. Це ідеальний варіант для неформальних образів. Кросівки відмінно поєднуються з джинсами із завищеною талією або звуженими до низу. Доповнити образ можна жіночною блузою, щоб створити стильний баланс між спортивним стилем і елегантним.

Стильні образи на весну 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Блузка + шорти + кросівки

Для теплої весни та літа підберіть образ з шортами, кросівками й блузками або топами. Таким чином можна створити легкий лук із ноткою невимушеності.

Спідниця + кросівки

Як міні, так і максіспідниці: кросівки ідеально підходять для більш розслаблених і кежуальних образів зі спідницями.

Сукні в стилі бохо-шик + кросівки

Легкі весняні сукні з принтами, вишивкою, мереживом, бахромою або однотонні моделі в поєднанні з кросівками створюють стильний і зручний образ.

Штанний костюм + кросівки

Кросівки ідеально поєднуються з класичними брюками або штанними костюмами. Такий образ можна доповнити футболкою або блузою.

З чим поєднувати кросівки (фото: instagram.com/purpur.stylist)