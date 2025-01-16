Як стилізувати кросівки весною 2025: стилістка назвала головне правило і поділилася лайфхаками
Попри те, що на календарі січень, чимало модниць вже придумують образи на весну 2025. У прийдешньому сезоні кросівки будуть важливою частиною модних образів, а поєднувати їх можна з різними стилями та одягом.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, які луки з ними можна створити.
"Тренд цього року - кросівки як ключовий елемент образу, навіть у гіпержіночних стилях! Головне правило: повторюйте колір кросівок у всьому луці. Це створює гармонію і завершеність, незалежно від складності образу", - поділилася Шевченко.
Як носити кросівки у 2025 році (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Наприклад, якщо у вас кросівки кольору слонової кістки, додаємо білу блузку, світлі джинси або спідницю. Якщо ж модель у відтінках синього, поєднуємо їх із денімом, шовковою блузою або легкою бохо-сукнею з синіми акцентами.
Також стилістка назвала, які моделі будуть у трендах 2025 року.
Актуальні ретро-моделі:
- Nike Cortez
- Onitsuka Tiger
- Puma Speed Cat
- Adidas SL 72.
Варіанти з кросівками на весну (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Як створювати з кросівками стильні образи
Блузка + джинси + кросівки
Обирайте прямі або вільні джинси. Це ідеальний варіант для неформальних образів. Кросівки відмінно поєднуються з джинсами із завищеною талією або звуженими до низу. Доповнити образ можна жіночною блузою, щоб створити стильний баланс між спортивним стилем і елегантним.
Стильні образи на весну 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Блузка + шорти + кросівки
Для теплої весни та літа підберіть образ з шортами, кросівками й блузками або топами. Таким чином можна створити легкий лук із ноткою невимушеності.
Спідниця + кросівки
Як міні, так і максіспідниці: кросівки ідеально підходять для більш розслаблених і кежуальних образів зі спідницями.
Сукні в стилі бохо-шик + кросівки
Легкі весняні сукні з принтами, вишивкою, мереживом, бахромою або однотонні моделі в поєднанні з кросівками створюють стильний і зручний образ.
Штанний костюм + кросівки
Кросівки ідеально поєднуються з класичними брюками або штанними костюмами. Такий образ можна доповнити футболкою або блузою.
З чим поєднувати кросівки (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Раніше ми розповіли, як створити ошатний образ із джинсами.
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