Як стерти всі дані та відновити заводські налаштування на Macbook: інструкція

Традиційно, очищення Mac та повернення до заводських налаштувань включали ручний вихід із ряду служб, очищення внутрішнього диска Mac, а потім переустановку macOS. Ці кроки досить складні, якщо врахувати, як легко стерти всі дані iPhone або iPad.

На щастя, Apple включає ту ж опцію на нових комп'ютерах Mac з MacOS Monterey і пізнішими версіями. Видалення всього контенту та налаштувань у macOS пропонує дуже простий і зрозумілий спосіб стерти дані з Mac без необхідності переустановки операційної системи.

Завдяки тому, як сховище шифрується на комп'ютерах Mac за допомогою Apple Silicon або чіпа T2, ця опція дозволяє миттєво і безпечно "стерти" всі дані користувача, знищивши ключі шифрування.

Це не тільки ефективно видаляє всі дані користувача та встановлені користувачем додатки з вашого Mac без переустановки macOS, але і відключає ваш обліковий запис Apple від ряду сервісів, видаляє всі відбитки пальців Touch ID, покупки і всі елементи Apple Wallet, що значно спрощує відновлення заводських налаштувань вашого Mac.

Якщо ви хочете почати з чистого аркуша на вашому Mac або плануєте продати або подарувати його іншій людині, після використання цієї опції ваш комп'ютер відобразить "Помічник з налаштування" і буде готовий до налаштування як новий.

Натисніть на символ Apple у рядку меню та виберіть "Системні налаштування".

Якщо ви використовуєте macOS Ventura або пізнішу версію, виберіть "Основні" на бічній панелі, потім виберіть "Перенесення або скидання", та “Стерти весь вміст та налаштування...”. В іншому випадку виберіть "Системні налаштування" та "Стерти весь вміст та налаштування" в рядку меню.

Введіть пароль адміністратора у діалоговому вікні "Помічник видалення" та натисніть "OK".

Якщо ви ще не зробили резервну копію важливих даних, прислухайтеся до екранної поради Time Machine. В іншому випадку натисніть "Продовжити".

Запишіть усі параметри, дані, медіа та інші елементи, які будуть видалені. Натисніть “Продовжити”, якщо ви впевнені.

Введіть пароль для свого облікового запису Apple, щоб вийти, натисніть "Продовжити", а потім натисніть "Стерти весь вміст та налаштування" у запиті для підтвердження.

Як відновити заводські налаштування на Macbook (фото: MacRumors)

Після виконання цих кроків дочекайтеся завершення видалення. Mac може перезавантажитися кілька разів під час процесу. Після завершення ви побачите повідомлення "Привіт" на екрані вашого Mac, що вказує на те, що ваш комп'ютер був відновлений до заводських налаштувань і Асистент налаштування готовий почати заново.