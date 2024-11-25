Как стереть все данные и восстановить заводские настройки на Macbook: инструкция

Традиционно, очистка Mac и возврат к заводским настройкам включали ручной выход из ряда служб, очистку внутреннего диска Mac, а затем переустановку macOS. Эти шаги довольно сложны, если учесть, насколько легко стереть все данные iPhone или iPad.

К счастью, Apple включает ту же опцию на новых компьютерах Mac с macOS Monterey и более поздними версиями. Удаление всего контента и настройек в macOS предлагает очень простой и понятный способ стереть данные с вашего Mac без необходимости переустановки операционной системы.

Багодаря тому, как хранилище шифруется на компьютерах Mac с помощью Apple Silicon или чипа T2, эта опция позволяет мгновенно и безопасно "стереть" все пользовательские данные, уничтожив ключи шифрования.

Это не только эффективно удаляет все пользовательские данные и установленные пользователем приложения с вашего Mac без переустановки macOS, но и отключает вашу учетную запись Apple от ряда сервисов, удаляет все отпечатки пальцев Touch ID, покупки и все элементы Apple Wallet, что значительно упрощает восстановление заводских настроек вашего Mac.

Если вы хотите начать с чистого листа на вашем Mac или планируете продать или подарить его другому человеку, после использования этой опции ваш компьютер отобразит “Помощник по настройке” и будет готов к настройке, как новый.

Нажмите на символ Apple в строке меню и выберите "Системные настройки".

Если вы используете macOS Ventura или более позднюю версию, выберите "Основные" на боковой панели, затем выберите "Перенос или сброс", и “Стереть все содержимое и настройки...”. В противном случае выберите "Системные настройки" и “Стереть все содержимое и настройки" в строке меню.

Введите пароль администратора в диалоговом окне "Помощник по удалению” и нажмите "ОК".

Если вы еще не сделали резервную копию важных данных, прислушайтесь к экранному совету Time Machine. В противном случае нажмите "Продолжить"

Запишите все настройки, данные, медиа и другие элементы, которые будут удалены. Нажмите “Продолжить”, если вы уверены.

Введите пароль для своей учетной записи Apple, чтобы выйти, нажмите "Продолжить", затем нажмите "Стереть все содержимое и настройки” в запросе для подтверждения.

Как восстановить заводские настройки на Macbook (фото: MacRumors)

После выполнения этих шагов дождитесь завершения процесса удаления. Ваш Mac может перезагрузиться несколько раз во время процесса. После завершения вы увидите сообщение "Привет" на экране вашего Mac, указывающее, что ваш компьютер был восстановлен до заводских настроек и Ассистент настройки готов начать заново.