Як стати жінкою, про яку мріє будь-який чоловік: 7 простих кроків

Розвиток

Повірте, ідеальних людей немає. І чим раніше ви це зрозумієте, тим легше вам житиметься на світі. Але є ті, хто не боїться постійно рухатися у напрямку своїх мрій, працює над собою, самовдосконалюється і прагне до того, щоб завтра бути трохи кращим, ніж учора. І обов'язково - виграє.

Розширення кругозору

Неправда, що чоловіки не люблять розумних жінок. Хіба що дурні чоловіки, бо вони почуваються незатишно з тими, хто їх у чомусь перевершує. А розумні чоловіки втрачають голову від розумних жінок. Ваш широкий кругозір не лише привабить гідного партнера, а й убереже від сумнівних особистостей.

Легкість

У житті кожного чоловіка дуже багато складнощів, завдань, які потрібно вирішувати та всілякі труднощі. І поруч із жінкою вони хочуть почуватися спокійно. Тому вони цінують тих, хто може подарувати їм спокій та легкість.

Розвиток мови

Ваш словниковий запас має значення, просто повірте. І тут справа не тільки в тому, що більшість чоловіків не схвалить нецензурну лайку з вуст жінки. Чоловіки люблять лагідних жінок. А ось обмеженість словникового запасу, недорікуватість - те, що швидко відштовхує. І варто розвивати у собі навички красномовства.

Розкриття сексуальності

Про це говорять майже всі психологи та фахівці - відкрийте в собі сексуальність, адже чоловіки люблять секс. І вони цінують не лише тих жінок, які можуть подарувати їм неймовірну насолоду, а й тих, хто вміє отримати насолоду з чоловіком. Ви здивуєтеся, але здатність отримувати задоволення – на першому місці.

Вивчення чоловічої психології

Жіночий образ, красива зачіска, легкий макіяж, посмішка, вбрання, вміння підтримати розмову - і ви привабите будь-якого чоловіка. Але щоб стати для нього єдиною, найважливішою і цінною, потрібно розуміти психологію партнера, розбиратися в його почуттях і бажаннях.

Самооцінка

І якщо ви зробили вказані вище 6 кроків, але у вас, як і раніше, в особистому житті все складно, чоловіки не звертають уваги або не сприймають серйозно, то у вас є одна невелика проблема. І криється вона у вашій самооцінці. Ви не відчуваєте своєї цінності та не розумієте, що для когось ви - справжній подарунок долі.