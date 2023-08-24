Как стать женщиной, о которой мечтает любой мужчина: 7 простых шагов

Развитие

Поверьте, идеальных людей не существует. И чем раньше вы это поймете, тем легче вам будет жить на свете. Но есть те, кто не боится постоянно двигаться по направлению к своим мечтам, работает над собой, самосовершенствуется и стремится к тому, чтобы завтра быть чуточку лучше, чем вчера. И обязательно - выигрывает.

Расширение кругозора

Неправда, что мужчины не любят умных женщин. Разве что глупые мужчины, так как они чувствуют себя неуютно с теми, кто их в чем-то превосходит. А умные мужчины теряют головы от умных женщин. Ваш широкий кругозор не только привлечет достойного партнера, но и убережет от сомнительных личностей.

Легкость

В жизни каждого мужчины очень много сложностей, задач, которые нужно решать и всевозможных трудностей. И рядом с женщиной они хотят чувствовать себя спокойно. Поэтому они ценят тех, кто может подарить им покой и легкость.

Развитие речи

Ваш словарный запас имеет значение, просто поверьте. И тут дело не только в том, что большинство мужчин не одобрит нецензурную брань из уст дамы. Мужчины любят ласковых женщин. А вот ограниченность словарного запаса, косноязычие - то, что быстро отталкивает. И стоит развивать в себе навыки красноречия.

Раскрытие сексуальности

Об этом талдычат почти все психологи и специалисты - откройте в себе сексуальность, ведь мужчины любят секс. И они ценят не только тех женщин, которые могут подарить им невероятное наслаждение, но и тех, кто умеет получить удовольствие с мужчиной. Вы удивитесь, но способность получать удовольствие - на первом месте.

Изучение мужской психологии

Женственный образ, красивая прическа, легкий макияж, улыбка, наряд, умение поддержать разговор - и вы привлечете любого мужчину. Но, чтобы стать для него единственной, самой важной и ценной, нужно понимать психологию партнера, разбираться в его чувствах и желаниях.

Самооценка

И если вы совершили указанные выше 6 шагов, но у вас по-прежнему в личной жизни все сложно, мужчины не обращают внимания или не воспринимают всерьез, то у вас есть одна небольшая проблема. И кроется она в вашей самооценке. Вы не чувствуете своей ценности и не понимаете, что для кого-то вы - настоящий подарок судьбы.