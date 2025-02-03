Як приховати файли і папки в Windows: прості способи захисту даних

В операційній системі Windows є кілька способів приховати важливі файли та папки від сторонніх очей. Це може бути корисно для захисту особистої інформації або для запобігання випадковому видаленню даних.

Про прості та ефективні методи, які допоможуть вам приховати файли, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Використання Провідника Windows

За замовчуванням Провідник Windows приховує певні файли і папки. Як правило, це важливі системні файли, доступ до яких не рекомендується. Однак, якщо вам потрібно їх побачити, виконайте наступні кроки:

У будь-якому вікні Провідника натисніть на три крапки у верхній панелі інструментів

У меню, що з'явилося, виберіть "Параметри"

Перейдіть на вкладку "Вид" і ввімкніть параметр "Показувати приховані файли, папки та диски"

Натисніть "ОК", щоб зберегти зміни.

Як приховати файли або папки

Клацніть правою кнопкою миші по файлу або папці

У контекстному меню виберіть Властивості

На вкладці Загальні встановіть прапорець "Прихований"

Натисніть ОК для підтвердження

Після цього файли і папки не буде видно, якщо в Провіднику вимкнено показ прихованих елементів. Це правило поширюється на всі місця, де використовується Провідник Windows, включно з діалоговими вікнами відкриття файлів у різних додатках.

Цей метод зручний для приховування файлів і папок, які не повинні бути на виду, але він не є надійним захистом. Той, хто розуміється на Провіднику, зможе знову ввімкнути відображення прихованих файлів. Якщо вам потрібен більш надійний захист, варто скористатися сторонніми інструментами.

Ви можете приховати файли і папки всередині Провідника (фото: Microsoft)

Використання Folder Lock

Існує безліч сторонніх інструментів, які не просто приховують файли і папки, а повністю блокують до них доступ. Якщо хтось отримає доступ до вашої системи Windows, він зможе побачити, що файли приховані, але не зможе відкрити їх без дозволу.

Одним із найкращих рішень є Folder Lock. Це проста і надійна програма, доступна у двох версіях: безкоштовній і Pro за 39,95 доларів. Безкоштовна версія підійде більшості користувачів: вона надає 1 ГБ захищеного сховища, яке можна синхронізувати між двома пристроями.

Як налаштувати Folder Lock

Під час інсталяції вам потрібно вибрати, де зберігатиметься ваш сейф. Краще розмістити його в глибині системи, наприклад, у підпапках, а не на робочому столі. Також необхідно задати адресу електронної пошти та пароль для доступу.

Якщо Folder Lock не запущено, ваш сейф не буде видно в Провіднику Windows. Щоб додати файли або переглянути вміст, запустіть програму з меню "Пуск" і увійдіть в обліковий запис.

Як користуватися Folder Lock

Перетягніть файли та папки в захищену папку, щоб приховати їх

Двічі клацніть на файлах, щоб відкрити їх

Щоб приховати весь вміст, натисніть "Lock" в панелі керування Folder Lock

Коли ваш сейф відкритий, він працює як звичайна папка в Windows: можна копіювати, видаляти і редагувати файли. Але щойно ви закриєте Folder Lock або заблокуєте сховище, файли зникнуть з поля зору.

Додатково програма пропонує:

Розділ Secrets - для зберігання паролів, нотаток і даних банківських карт

Функцію Safeguard - для безпечного видалення файлів шляхом їхнього перезапису випадковими даними

Усі файли шифруються за AES 256-бітовим стандартом, а для додаткової безпеки можна синхронізувати сейф із хмарними сервісами: OneDrive, Google Drive або Dropbox.