Як стати магнітом для жінок: 7 правил чоловічої привабливості

Скільки б ми не жартували про "гроші, кубики на пресі й трикутник з качалки", правда в іншому. Привабливість - це не набір опцій, а стан. І його можна свідомо розвивати.

Ось 7 кроків, які точно зроблять вас привабливішим в очах жінок - і ні, не треба міняти машину чи здувати живіт за три дні.

Будьте цікавим - собі, а не тільки їй

Маєте хобі, ідеї, проєкти, життєвий вогонь - це магніт. Людина, яка живе із сенсом, завжди приваблює. І не важливо, це стартап, колекція вінілових платівок чи марафон по Netflix.

Впевненість - не плутати з пафосом

Це не "дивіться, який я крутий", а "я знаю, хто я, і не боюся бути собою". Жінки відчувають цю різницю моментально.

"Ніщо так не заводить жінку, як чоловік, який знає, чого хоче. І каже це прямо і без викрутасів. Не "може, сходимось колись", а "у п'ятницю ввечері заберу тебе на вечерю", - каже фахівець.

Уміння слухати

Так, так, банально. Але це працює. Справжній діалог, увага до слів, здатність не перебивати - неймовірно сексуально. Серйозно. І навіть привабливіше, ніж годинник за 5 тисяч.

"Це рідкість, але вона "б'є" у саме серце. Такий чоловік не перебиває, не оцінює, не змагається - він просто уважний. І з таким хочеться говорити довго та відверто", - додає Віталій Курсік.

Самоіронія

Уміння посміятись із себе - ознака зрілої особистості. Це роззброює і створює відчуття легкості поряд із вами. А ще це відрізняє людину, яка знає собі ціну, від того, хто просте хоче здаватися крутим.

Турбота без "ти мені винна"

Тримати двері, подати руку, зробити чай, якщо вона втомилась - не щоб сподобатись, а, тому що можете. Без прихованих очікувань. Саме це викликає довіру.

"Жінки відчувають щирість. Турбота - не лише квіти, а й щоденні звичайні речі, такі як накинути куртку, подивитися, чи їй зручно, не змушувати очікувати відповідь на повідомлення годинами. Успішний чоловік вміє робити це природно", - підкреслює коуч.

Особисті межі

"Ні" - це теж повага. До себе і до неї. Бути комфортним - не означає бути зручним. І, повірте, це дуже привабливо.

Емоційна зрілість

Уміти говорити про свої почуття, визнавати страхи, не тікати від розмов - це новий must have. Жінки хочуть партнера, а не сина. І точно не "каменюку, що мовчить".

"Усі ці пункти - не про те, щоб когось вразити. Вони про те, щоб бути чоловіком, з яким самому собі кайфово жити. А вже тоді - і іншим буде цікаво поруч із вами. Бо справжня привабливість починається зсередини", - резюмує Віталій Курсік.