Як стати довгожителем: п'ять головних правил на кожен день

Мають помірну, проте щоденну фізичну активність

Так, довгожителі не ходять до спортивних залів. Вся активність - середня, помірна та фізіологічна: незалежно, чи живете ви в горах і щодня підіймаєтеся схилами, чи досі працюєте на городі й у вас немає автомобіля.

Серед більш спокійних, неінтенсивних практик також присутні звичайні прогулянки та заняття йогою.

Їдять звичайну їжу

Вони не вживають сучасних сортів пшениці, рису, переробленого молока та крем-сирів щодня. Тортів та хелсі-десертів також немає. Довгожителі не перетворюють їжу в культ і не надають їй великого значення.

Ми переїдаємо від обставин, а вони не створюють таких обставин, які потрібно заїдати. Найчастіше порції їхні великі, проте здебільшого складаються з допомогою овочів і зелені.

Зазвичай відсоток спожитих овочів на добу складає 60-70%. До того ж вони ласують горіхами та сезонними фруктами.

Довгожителі намагаються зменшувати вплив стресу на себе (фото: Freepik)

Вживають вино

Зазвичай люди, які довго живуть, п'ють келих вина за обідом або на зустрічі з друзями та отримують задоволення від спілкування більше, ніж від алкоголю.

Вони не знають, що таке ферментований виноград, а споживають напій таким, якими його зробила природа.

Безперестанно вірять

У Бога, Будду, захід сонця і схід сонця, вибирають релігію і чітко дотримуються прописаних принципів.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Health and Social Behavior, віру щодо впливу на здоров'я порівняли з помірним спортивним навантаженням.

Турбуються про рідних

Рідні, близькі, зустрічі, турбота від щирого серця - складова довгих років життя.

Це діє, як спіраль: ви оточені турботою дорослих, коли були дітьми, а тепер точно не залишитеся наодинці, бувши в літньому віці. У такому разі спілкування та підтримка за будь-яких недоліків характеру обов'язково будуть.