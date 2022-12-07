Как стать долгожителем: пять главных правил на каждый день

Имеют умеренную, но ежедневную физическую активность

Да, долгожители не ходят в спортивные залы. Вся активность - средняя, умеренная и физиологическая: независимо, живете ли вы в горах и ежедневно поднимаетесь по склонам, работаете ли до сих пор на огороде и у вас нет автомобиля.

Среди более спокойных, неинтенсивных практик также есть обычные прогулки и занятия йогой.

Едят обычную пищу

Они не употребляют современные сорта пшеницы, риса, переработанного молока и крем-сыров каждый день. Тортов и хелси-десертов тоже нет. Долгожители не превращают пищу в культ и не придают ей большого значения.

Мы переедаем от обстоятельств, а они не создают таких обстоятельств, которые нужно заедать. Чаще порции их велики, однако в большинстве своем состоят с помощью овощей и зелени.

Обычно процент потребленных овощей в сутки составляет 60-70%. К тому же они лакомятся орехами и сезонными фруктами.

Долгожители пытаются уменьшать влияние стресса на себя (фото: Freepik)

Употребляют вино

Обычно люди, долго живущие, пьют бокал вина за обедом или на встрече с друзьями и получают удовольствие от общения больше, чем от алкоголя.

Они не знают, что такое ферментированный виноград, а употребляют в пищу напиток таким, какими его сделала природа.

Беспрестанно верят

В Бога, Будду, закаты и восходы, выбирают религию и четко соблюдают прописанные принципы.

В исследовании, опубликованном в Journal of Health and Social Behavior, веру по воздействию на здоровье сравнили с умеренной спортивной нагрузкой.

Беспокоятся о родных

Родные, близкие, встречи, забота от всего сердца - составляющая долгих лет жизни.

Это действует как спираль: вы окружены заботой взрослых, когда были детьми, а теперь точно не останетесь наедине, будучи в пожилом возрасте. В таком случае общение и поддержка при любых недостатках характера обязательно будут.