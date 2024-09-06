Як сприймає світ ваша кішка?

Очі

Кішки, як і люди, використовують зір для орієнтації в навколишньому світі та для полювання. Але їхній зір має свої особливості.

Мільйони років еволюції допомогли їм стати активними в сутінках і на світанку. Їхні великі, куполоподібні рогівки збирають більше світла, що дозволяє добре бачити в темряві. Зіниці кішок вертикальні та розширюються до 300 разів у темряві, тоді як людські зіниці розширюються лише в 15 разів.

На задній частині ока кішки є спеціальний шар, який відбиває світло назад на сітківку. Це допомагає їм бачити в слабкому світлі і створює характерний блиск очей у темряві. Периферійний зір кішок також краще, ніж у людей.

Проте, кішки мають менше колбочок, які сприймають кольори, тому вони бачать світ менш яскраво і в меншій кількості відтінків, ніж люди. Те, що кішки можуть бачити з відстані 6 метрів, люди зможуть побачити лише з 30 метрів.

Вуха

Трикутні вуха кішок функціонують як маленькі пухнасті супутникові тарілки. Їхні вушні раковини можуть обертатися в усі напрямки - вперед, назад і в сторони - що дозволяє кішкам точно визначати джерело звуку.

Це обертання на 180 градусів дозволяє кішкам визначати джерело звуку з точністю до кількох сантиметрів всього за шість сотих секунди, що швидше, аніж моргання ока. Окрім цього, кішки можуть розрізняти дуже тонкі відмінності у звуках, навіть в одну десяту тону.

Запах

Нюх у кішок розвивається ще в утробі матері. Новонароджене кошеня відразу використовує свій ніс, щоб знайти сосок і отримати перший ковток молозива. Експерти вважають, що нюх кішок приблизно в 14 разів чутливіший, ніж у людей, завдяки великій кількості нюхових клітин - до 200 мільйонів, порівняно з нашими п’ятьма мільйонами.

Крім того, у кішок є орган Якобсона, розташований над ротом. Цей орган має рецептори, які з’єднані з частинами мозку та допомагає їм краще розпізнавати запахи. Коли кішки відчувають цікавий запах, вони частково відкривають рот і підвертають верхню губу. Це дозволяє молекулам запаху потрапити до органу Якобсона, що допомагає кішкам точніше визначити, що це за запах.

Вуса

Вуса кішок, або вібриси, є важливою частиною їхніх сенсорних систем. Вони довші та товщі за звичайну шерсть і мають фолікули, наповнені нервами і кровоносними судинами, що робить їх дуже чутливими, схожими на кінчики людських пальців.

Ці вібриси допомагають кішкам компенсувати не дуже точний зір на близькій відстані. Вони вловлюють найменші рухи повітря, що дозволяє кішкам виявляти здобич або уникати перешкод, граючи важливу роль у їхній навігації та полюванні.