Чи правда, що цикади сплять у землі 17 років і можуть бути небезпечними для людини

Життя жуків

Цикади починають своє життя з яєць. Самки відкладають близько 200-400 яєць у маленькі отвори, які вони роблять у гілках дерев і чагарників. Через 6-10 тижнів з яєць вилуплюються молоді цикади, що звуться німфами, і падають на землю. Вони зариваються у ґрунт і прикріплюються до коріння дерев.

Німфи залишаються під землею від 2 до 17 років, залежно від виду. Коли цей підземний період спокою закінчується, цикади виходять на поверхню на заході сонця, підіймаються на стовбур найближчого дерева і скидають шкіру. Тепер це дорослі цикади.

Потім самці цикад наповнюють повітря пронизливими дзижчаннями, яке створюють їх барабанні пластини на черевці, що швидко вібрують. Самки голосно клацають крилами, якщо їм подобається пісня. Вони спарюються, відкладають яйця, а потім, приблизно через 5 тижнів, гинуть як самці, так і самки цикад.

Як виглядає цикада звичайна (фото: Вікіпедія)

Два типи цикад

Вчені ділять понад 3000 видів цикад на дві групи: однорічні та періодичні. Однорічні цикади з'являються з-під землі щоліта в різний час. Вони зазвичай мають темний колір із зеленуватими мітками. Комахи уникають хижаків, маскуючись на деревах і втікаючи від голодних птахів та кротів.

Цикада відкладає яйця на гілці дерева (фото: Вікіпедія)

Лише 7 видів цикад належать до іншої групи, яка називається періодичними цикадами. Всі цикади цього виду з'являються з землі одночасно. Ці групи молодих комах виходять на поверхню після періоду спокою, що триває 13-17 років.

Періодичні цикади зустрічаються тільки в центральній і східній частинах США. Вони мають чорну спину, помаранчеве черево і червоні очі. Коли вони виходять на поверхню, їх може бути мільйони, а то й мільярди.

Відразу з'являючись у великій кількості, ці цикади не намагаються сховатися. Вони виживають завдяки настільки великій популяції, що хижаки не можуть з'їсти їх усіх одночасно.

Як відрізняються однолітні та періодичні цикади (фото: Вікіпедія)

Спів комах

Практично щороку в різних куточках США з'являється новий періодичний виводок цикад. Деякі виводки невеликі, як-от виводок VII у північному Нью-Йорку.

Інші ж виводки можуть бути величезними: влітку 2021 року сотні мільярдів цикад виводка X снували по штатах Джорджія, Іллінойс, Індіана, Мічиган, Північна Кароліна, Нью-Йорк, Вірджинія, Вашингтон, та іншим.

Хоча їхня поява може здаватися страхітливою, ці комахи є повністю безпечними: вони не нападають на людей, не кусаються, не жалять і не знищують посіви.

Фото цикади крупним планом (фото: Вікіпедія)