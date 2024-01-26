Як спілкуватися з людьми, які пережили полон: запам'ятайте ці поради

Ці поради варто запам'ятати

Насамперед фахівці пропонують використовувати термін "ветерани/ветеранки, які пережили полон". Таким чином ви не згадуєте статус колишнього військовополоненого, а просто враховуєте наявність досвіду перебування в полоні.

Для людини перебування в полоні є тотальним контролем над її життям і відсутністю можливості себе захистити. У людини може бути втрачене почуття базової довіри до світу та людей.

Людям, які комунікують з тими, хто пережив полон, варто знати зокрема такі правила спілкування: