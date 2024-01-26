Как общаться с людьми, пережившими плен: запомните эти советы

Эти советы следует запомнить

В первую очередь специалисты предлагают использовать термин "пережившие плен ветераны/ветеранки". Таким образом, вы не упоминаете статус бывшего военнопленного, а просто учитываете наличие опыта пребывания в плену.

Для человека пребывание в плену является тотальным контролем за его жизнью и отсутствием возможности себя защитить. У человека может быть потеряно чувство базового доверия к миру и людям.

Людям, которые общаются с пережившими плен, следует знать в частности следующие правила общения: