Як спекти смачну паску: 9 порад від шефкухарів і досвідчених господинь

Наближається Великдень, тож до неділі українці випікатимуть необхідний атрибут свята - паски. І попри те, що рецепти хлібного виробу відрізняються, є певні загальні поради, завдяки яким паска буде гарною і смачною.
Про те, як спекти смачну паску, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Shuba, ELLE.
Однак ця порада - не лише про кількість або вагу певного складника, а й про відповідну температуру інгредієнта. Наприклад, борошно, а також вершкове масло, яке використовується в багатьох рецептах, мають бути теплими - завдяки цьому легше замісити тісто.
Якщо ви хочете приготувати паску на опарі, використовуйте воду кімнатної температури.
За традиційними рецептами для виготовлення паски використовують живі (свіжі, пресовані) дріжджі - на них готують опару, яка робить тісто особливо пишним. Недолік методу полягає в тривалості виготовлення - іноді опару тримають понад 8 годин в теплому місці для підняття.
Замість живих дріжджів рекомендують використовувати розпушувач - хоча він не зробить паску настільки ж пухкою і високою через щільність тіста, розпушувач допоможе зекономити час.
Та попри це, використання живих дріжджів є оптимальним - тож найкраще зважати на час підняття опари і приготувати її дещо заздалегідь.
Просіювання борошна необхідно не лише для того, щоб зробити його легким і "повітряним", а й щоб зменшити ймовірність грудочок у тісті. Тож цей крок полегшить процес замішування і зробить паску, як і будь-який виріб з просіяним тістом, більш пишним.
Консистенція тіста впливає на те, яким буде виріб. Хоча тісто повинно бути щільним, і вимішувати його потрібно доти, доки воно не почне легко відставати від рук, загусте тісто перешкоджатиме підняттю паски
А зарідке тісто призведе до того, що паски будуть пласкими і не триматимуть форму. Проте багато додаткового борошна при формуванні паски використовувати не радять - це занадто ущільнить тісто. Краще використовувати невелику кількість олії.
Алкоголь, як і цукор та жири, є консервантом і допомагає зберегти свіжість. Крім цього, завдяки йому паска стає більш м'якою і пористою - проте додавати до тіста слід невелику кількість, приблизно 1 ст. л. на 1 кг борошна.
Якщо ж до паски додаються сухофрукти, їх варто попередньо залити цукровим сиропом з коньяком або ромом - це не дозволить сухофруктам пересушити тісто.
Навіть найлегший протяг може призвести до того, що паска буде пласкою. Тож при виготовленні необхідно підтримувати температуру 23-24 градуси - це покращує бродіння тіста ще при замішуванні.
Коли тісто підіймається, температура має бути ще вищою. Саме тому посуд з ним варто накрити рушником і переставити в тепліше місце.
Тісто для пасок зазвичай підіймається три рази: перший раз підіймається опара, вдруге - замішане з опарою тісто. А втретє тісто підіймається вже в формах, перед випіканням.
Для виготовлення пасок краще обирати паперові форми, які бажано попередньо змастити маслом. Завдяки тому, що формочки не знімаються після випікання до нарізання, випічка довше зберігає свіжість і не стає сухою.
Перед тим, як випікати паски, в духовці треба підняти рівень вологості, помістивши на найнижчу поличку посуд з водою - це допоможе не пересушити випічку.
Через те, що тісто підіймається, форми не заповнюють повністю - а лише на половину висоти. Після того, як тісто підніметься до 3/4 форми, паски можна випікати.
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