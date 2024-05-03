Как испечь вкусную паску: 9 советов от шеф-поваров и опытных хозяек

Подготовьте ингредиенты

Однако этот совет - не только о количестве или весе определенной составляющей, но и о соответствующей температуре ингредиента. К примеру, мука, а также сливочное масло, которое используется во многих рецептах, должны быть теплыми - благодаря этому легче замесить тесто.

Если вы хотите приготовить паску на опаре, используйте воду комнатной температуры.

Выберите живые дрожжи или разрыхлитель

По традиционным рецептам для изготовления паски используют живые (свежие, прессованные) дрожжи - на них готовят опару, которая делает тесто особенно пышным. Недостаток метода заключается в длительности изготовления - иногда опару держат больше 8 часов в теплом месте для поднятия.

Вместо живых дрожжей рекомендуют использовать разрыхлитель - хотя он не сделает паску столь пышной и высокой из-за плотности теста, разрыхлитель поможет сэкономить время.

Но несмотря на это, использование живых дрожжей оптимально - поэтому лучше учитывать время поднятия опары и приготовить ее несколько заранее.

Просеивайте муку

Просеивание муки необходимо не только для того, чтобы сделать ее легкой и "воздушной", но и чтобы уменьшить вероятность комочков в тесте. Поэтому этот шаг облегчит процесс замешивания и сделает паску, как и любое изделие с просеянным тестом, более пышной.

Контролируйте консистенцию теста

Консистенция теста влияет на то, каким будет изделие. Хотя тесто должно быть плотным, и вымешивать его нужно до тех пор, пока оно не начнет легко отставать от рук, густое тесто будет препятствовать поднятию паски.

А жидкое тесто приведет к тому, что паски будут плоскими и не будут держать форму. Однако много дополнительной муки при формировании паски использовать не советуют - это слишком уплотняет тесто. Лучше использовать небольшое количество растительного масла.

Алкоголь улучшает вкус и сохраняет свежесть

Алкоголь, как сахар и жиры, служит консервантом и помогает сохранить свежесть. Кроме этого, благодаря ему паска становится более мягкой и пористой - однако добавлять к тесту следует небольшое количество, примерно 1 ст. л. на 1 кг муки.

Если же к паске добавляются сухофрукты, их следует предварительно залить сахарным сиропом с коньяком или ромом - это не позволит сухофруктам пересушить тесто.

Избегайте перепадов температуры

Даже самый легкий сквозняк может привести к тому, что паска будет плоской. Поэтому при изготовлении необходимо поддерживать температуру 23-24 градуса - это улучшает брожение теста еще при замешивании.

Когда тесто поднимается, температура должна быть еще выше. Именно поэтому посуду с ним следует накрыть полотенцем и переставить в более теплое место.

Дайте тесту подняться

Тесто для пасок обычно поднимается три раза: первый раз поднимается опара, вторично - замешанное с опарой тесто. А третий раз тесто поднимается уже в формах, перед выпеканием.

Подготовьте формы и духовку

Для изготовления пасок лучше выбирать бумажные формы, которые желательно предварительно смазать маслом. Благодаря тому, что формочки не снимаются после выпекания до нарезки, выпечка дольше сохраняет свежесть и не становится сухой.

Перед тем, как выпекать паску, в духовке нужно поднять уровень влажности, поместив на самую низкую полочку посуду с водой - это поможет не пересушить выпечку.

Не переполняйте формы тестом

Из-за того, что поднимается тесто, формы не заполняют полностью - а лишь на половину высоты. После того как тесто поднимется до 3/4 формы, паски можно выпекать.