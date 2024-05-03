Как испечь вкусную паску: 9 советов от шеф-поваров и опытных хозяек

Приближается Пасха, так что к воскресенью украинцы будут выпекать необходимый атрибут праздника - паски. И несмотря на то, что рецепты хлебного изделия отличаются, есть определенные общие советы, благодаря которым паска будет красивой и вкусной.
О том, как испечь вкусную паску, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Shuba, ELLE.
Однако этот совет - не только о количестве или весе определенной составляющей, но и о соответствующей температуре ингредиента. К примеру, мука, а также сливочное масло, которое используется во многих рецептах, должны быть теплыми - благодаря этому легче замесить тесто.
Если вы хотите приготовить паску на опаре, используйте воду комнатной температуры.
По традиционным рецептам для изготовления паски используют живые (свежие, прессованные) дрожжи - на них готовят опару, которая делает тесто особенно пышным. Недостаток метода заключается в длительности изготовления - иногда опару держат больше 8 часов в теплом месте для поднятия.
Вместо живых дрожжей рекомендуют использовать разрыхлитель - хотя он не сделает паску столь пышной и высокой из-за плотности теста, разрыхлитель поможет сэкономить время.
Но несмотря на это, использование живых дрожжей оптимально - поэтому лучше учитывать время поднятия опары и приготовить ее несколько заранее.
Просеивание муки необходимо не только для того, чтобы сделать ее легкой и "воздушной", но и чтобы уменьшить вероятность комочков в тесте. Поэтому этот шаг облегчит процесс замешивания и сделает паску, как и любое изделие с просеянным тестом, более пышной.
Консистенция теста влияет на то, каким будет изделие. Хотя тесто должно быть плотным, и вымешивать его нужно до тех пор, пока оно не начнет легко отставать от рук, густое тесто будет препятствовать поднятию паски.
А жидкое тесто приведет к тому, что паски будут плоскими и не будут держать форму. Однако много дополнительной муки при формировании паски использовать не советуют - это слишком уплотняет тесто. Лучше использовать небольшое количество растительного масла.
Алкоголь, как сахар и жиры, служит консервантом и помогает сохранить свежесть. Кроме этого, благодаря ему паска становится более мягкой и пористой - однако добавлять к тесту следует небольшое количество, примерно 1 ст. л. на 1 кг муки.
Если же к паске добавляются сухофрукты, их следует предварительно залить сахарным сиропом с коньяком или ромом - это не позволит сухофруктам пересушить тесто.
Даже самый легкий сквозняк может привести к тому, что паска будет плоской. Поэтому при изготовлении необходимо поддерживать температуру 23-24 градуса - это улучшает брожение теста еще при замешивании.
Когда тесто поднимается, температура должна быть еще выше. Именно поэтому посуду с ним следует накрыть полотенцем и переставить в более теплое место.
Тесто для пасок обычно поднимается три раза: первый раз поднимается опара, вторично - замешанное с опарой тесто. А третий раз тесто поднимается уже в формах, перед выпеканием.
Для изготовления пасок лучше выбирать бумажные формы, которые желательно предварительно смазать маслом. Благодаря тому, что формочки не снимаются после выпекания до нарезки, выпечка дольше сохраняет свежесть и не становится сухой.
Перед тем, как выпекать паску, в духовке нужно поднять уровень влажности, поместив на самую низкую полочку посуду с водой - это поможет не пересушить выпечку.
Из-за того, что поднимается тесто, формы не заполняют полностью - а лишь на половину высоты. После того как тесто поднимется до 3/4 формы, паски можно выпекать.
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