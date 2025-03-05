Як спека впливає на вік та організм людини: вчені розкрили приховану загрозу

Зміст

Біологічний вік і спека

Дослідження аналізувало біологічний або епігенетичний вік людини, який ґрунтується на тому, як функціонує організм на молекулярному і клітинному рівні, і не обов'язково збігається з хронологічним віком, який визначається датою народження.

Тривалий вплив спеки пов'язаний зі збільшенням біологічного віку людини до 2,48 років. За словами авторів дослідження, вплив спеки на організм аналогічний наслідкам куріння.

Приховані ризики екстремальної спеки

Нове дослідження показує більш тонкі і приховані способи, як тривалий вплив спеки може впливати на організм, виходячи за рамки таких гострих станів, як тепловий удар або інсульт.

"Ефекти екстремальної спеки можуть не проявлятися одразу у вигляді діагностованого захворювання, але вони можуть чинити мовчазний вплив на клітинному та молекулярному рівнях, що за кілька років може призвести до інвалідності та захворювань", - каже Юн Енг Чой, провідний автор дослідження і постдокторант Університету Південної Каліфорнії.

Дані дослідження

У дослідженні використовували зразки крові 3 686 дорослих людей у віці 56 років і старше, які мешкають по всій території США. Автори дослідження зіставили ці зразки з даними про тепловий індекс (показник температури і вологості) за період з 2010 по 2016 рік. Вони знайшли зв'язок між більшим впливом екстремальної спеки та підвищенням епігенетичного віку.

Людина, яка живе в місці, де тепловий індекс становить 32 градуси Цельсія або вище протягом половини року, зазнала на собі до 14 додаткових місяців біологічного старіння порівняно з тими, хто живе в місцях, де температура вище 32 градусів буває менш як 10 днів на рік.

Мешканці регіонів зі спекотною погодою пів року старіють епігенетично на 14 місяців швидше, ніж ті, де спека буває менш як 10 днів на рік (фото: The USC Leonard Davis School of Gerontology)

"Цікаво, що багато спостережних даних зосереджені на гострих впливах екстремальної спеки. Це дослідження підкреслює, що можуть бути хронічні впливи на епігенетичний вік, які є важливими провісниками несприятливих наслідків для здоров'я", - каже Амрута Норі-Сарма, заступниця директора Harvard Chan C-CHANGE та доцентка факультету охорони довкілля та наук про населення.

Норі-Сарма і Чой кажуть, що важливо враховувати, що дослідження не бере до уваги, чи був у людини доступ до кондиціонера або інших способів охолодження. Потрібно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, які чинники можуть робити людей більш стійкими або вразливими до спеки.

Це також підкреслює, що існують кроки, які можна зробити, щоб убезпечити людей у світі, який продовжує прогріватися.

Способи захисту від спеки

Крім боротьби зі зміною клімату, це може включати в себе посадку більшої кількості дерев, фарбування дахів у білий колір, щоб запобігти накопиченню тепла в містах, і створення додаткових громадських просторів з доступом до кондиціонерів. Знайти рішення стає простіше, коли люди усвідомлюють потенційні ризики.

Вас може зацікавити: