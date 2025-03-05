Как жара влияет на возраст и организм человека: ученые раскрыли скрытую угрозу

Рост числа жарких дней связан с ускорением эпигенетического старения. В исследовании рассматривались дни с температурой от 26,7 градуса Цельсия и выше.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научный журнал Science Advances.
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Исследование анализировало биологический или эпигенетический возраст человека, который основан на том, как функционирует организм на молекулярном и клеточном уровне, и не обязательно совпадает с хронологическим возрастом, который определяется датой рождения.
Длительное воздействие жары связано с увеличением биологического возраста человека до 2,48 лет. По словам авторов исследования, воздействие жары на организм аналогично последствиям курения.
Новое исследование показывает более тонкие и скрытые способы, как длительное воздействие жары может воздействовать на организм, выходя за рамки таких острых состояний, как тепловой удар или инсульт.
“Эффекты экстремальной жары могут не проявляться сразу в виде диагностируемого заболевания, но они могут оказывать молчаливое воздействие на клеточном и молекулярном уровне, что через несколько лет может привести к инвалидности и заболеваниям”, - говорит Юн Енг Чой, ведущий автор исследования и постдокторант Университета Южной Калифорнии.
В исследовании использовались образцы крови 3 686 взрослых людей в возрасте 56 лет и старше, живущих по всей территории США. Авторы исследования сопоставили эти образцы с данными о тепловом индексе (показателе температуры и влажности) за период с 2010 по 2016 год. Они нашли связь между большим воздействием экстремальной жары и повышением эпигенетического возраста.
Человек, живущий в месте, где тепловой индекс составляет 32 градуса Цельсия или выше в течение половины года, испытал на себе до 14 дополнительных месяцев биологического старения по сравнению с теми, кто живет в местах, где температура выше 32 градусов бывает менее 10 дней в году.
“Интересно, что многие наблюдательные данные сосредоточены на острых воздействиях экстремальной жары. Это исследование подчеркивает, что могут быть хронические воздействия на эпигенетический возраст, которые являются важными предсказателями неблагоприятных последствий для здоровья”, - говорит Амрута Нори-Сарма, заместитель директора Harvard Chan C-CHANGE и доцент факультета охраны окружающей среды и наук о населении.
Нори-Сарма и Чой говорят, что важно учитывать, что исследование не принимает во внимание, был ли у человека доступ к кондиционеру или другим способам охлаждения. Нужно провести дополнительные исследования, чтобы понять, какие факторы могут делать людей более устойчивыми или уязвимыми к жаре.
Это также подчеркивает, что существуют шаги, которые можно предпринять, чтобы обезопасить людей в мире, который продолжает прогреваться.
Помимо борьбы с изменением климата, это может включать в себя посадку большего количества деревьев, покраску крыш в белый цвет, чтобы предотвратить накопление тепла в городах, и создание дополнительных общественных пространств с доступом к кондиционерам. Найти решения становится проще, когда люди осознают потенциальные риски.
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