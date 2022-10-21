Як "совєти" поводили наймасовішу депортацію українців у Сибір та Казахстан: архівні фото і документи

Сьогодні 75-та річниця каральної акції радянського уряду проти українців, що отримала назву операція "Захід": наймасовішої примусової депортації жителів західних областей до Казахстану та Сибіру, куди вивезли понад 78 тисяч людей протягом одного дня - 21 жовтня 1947 року.

Як влада СРСР здійснювала цей злочин проти українського народу, архівні фото та документи - у матеріалі нижче.

Операцію "Захід" проводили на виконання наказу №00430 голови МҐБ Віктора Абакумова, а основною метою була спроба нейтралізувати український визвольний рух та діяльність Української повстанської армії, а також тих, хто їй співчував і допомагав.

Наказ №00430 голови МҐБ СРСР Віктора Абакумова від 22 серпня 1947 року (фото: cdvr.org.ua)

Це була одна з наймасовіших депортацій українців комуністичним режимом і наймасштабніша протягом повоєнних років. Вона охопила тодішні Волинську, Рівненську, Дрогобицьку, Станіславську (Івано-Франківську), Львівську, Тернопільську й Чернівецьку області. Переважну більшість виселених становили жінки та діти до 15 років", - зазначають у Центрі досліджень визвольного руху.

Радянська влада планувала за будь-яку ціну виселити за один день майже 100 тисяч людей. Для цього використовували вантажні вагони, автомобілі, військову техніку та навіть гужовий транспорт.

Депортація населення Західної України під час операції "Захід" 21 жовтня 1947 року (архівні фото)

Щоб забезпечити виконання цього наказу, зі східних районів УРСР та з різних округів РРФСР було відправлено до тисячі співробітників МДБ у кожну область, де проводилось виселення. Відповідальними за виконання операції поставили міністра держбезпеки УРСР Савченка та заступник міністра держбезпеки СРСР Огольцова.

Житло, майно та землю українців, яких вигнали зі своїх будинків та вивезли до Казахстану та окремих районів Сибіру, передбачалося розподілити на потреби колгоспів, місцевої влади тощо.

Мапа вантажних станцій у справі "Захід" (фото: cdvr.org.ua)

Більшість поїздів зі "спецпереселенцями" прибули на підприємства вугільної промисловості східних районів СРСР. Крім того, активних українських націоналістів відправили під конвоєм до Омської області для роботи на підприємствах та сільському господарстві.

Кількісні показники операції "Захід" у документах радянських спецслужб неодноразово уточнювалися. У "Довідці про кількість сімей активних учасників..." від 27 травня 1948 року йдеться про 26 332 сім'ї - 77 791 людину. З них - 18866 чоловіків, 35685 жінок та 23240 дітей до 15 років.

План операції у справі "Захід" у Львівській області (фото: cdvr.org.ua)

Документи МДБ та КП(б)У про планування та хід операції "Захід" опубліковані на Електронному архіві Визвольного руху - за цим посиланням . У документі "По справі "Захід"", під грифом "Цілком таємно" є докладний опис того, як має здійснюватися підйом сімей серед ночі, конвоювання, застосування зброї, облік, навантаження у вагони тощо.

Операція розпочалася у Львові о 2-й годині ночі: до квартир львів'ян уривалися військові та відправляли цілі родини у вантажівках на залізницю. З 2 до 4 години ночі теж спіткало мешканців Рава-Руської, Жовкви, Бузької, Городка, Яворова. На Буковині, Волині, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській усе почалося о 6-й годині ранку.

Загалом у 1940-х та на початку 1950-х років із Західної України насильно вивезли 203 тисячі людей. Більшість із них опинилися в Казахстані.

Депортація українців під час операції "Захід" 21 жовтня 1947 року (архівні фото)