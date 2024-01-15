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Як соціальні мережі впливають на наш емоційний стан

Як соціальні мережі впливають на емоційний стан (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Соціальні мережі досить часто стають умовним порятунком для людей від власних проблем, але далеко не завжди вони впливають позитивно на наш емоційний стан.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фонд психологічного здоров‘я UAMN в Instagram.

Постійне порівняння себе з іншими людьми

Так, спостерігаючи за життям знайомих, чи відомих людей, ми починаємо порівнювати себе з іншими та прагнути бути кращими. Це формує відчуття заздрості та власної неповноцінності.

Страх пропустити якусь інформацію

Постійне спостереження за іншими у соціальних мережах може змусити тебе відчувати, ніби ти втрачаєш  можливості, що провокує тривогу, адже всі навколо проходять нові курси подорожують, відкривають бізнес тощо.

Інформаційне перенавантаження

Постійний потік новин у соціальних мережах може бути значним навантаженням і впливати на рівень стресу та тривоги. Така ситуація загострилася з початком повномасштабного вторгнення, адже тепер в стрічці ми частіше стикаємося з маніпулятивними повідомленнями, дезінформацією, конфліктами тощо.

Пошук схвалення 

Наш настрій часом може залежати від кількості схвалення, яке ми отримуємо в соціальних мережах: 

  • вподобань
  • коментарів
  • кількості повідомлень в особисті повідомлення.

Як соціальні мережі впливають на емоційний стан (фото: Freepik)

Проблеми з концентрацією уваги

Після перегляду ТікТоку концентруватися на тривалій чи нудній роботі стає важче? Так, тут йде мова про швидкий дофамін, який ми "отримуємо" від гортання соціальних мереж і подальше складне його "добування" іншими способами.

Уникнення власних переживань/думок

Іноді ми можемо використовувати соцмережі, щоб відволіктися від власних проблем, складних думок, неприємних емоцій. Проте ми розуміємо, що з уникненням, проблема нікуди не йде, а навпаки залишається невирішеною.

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