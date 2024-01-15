Как социальные сети влияют на наше эмоциональное состояние

Социальные сети довольно часто становятся условным спасением для людей от собственных проблем, но далеко не всегда они положительно влияют на наше эмоциональное состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фонд психологического здоровья UAMN в Instagram.
Так, наблюдая за жизнью знакомых или известных людей, мы начинаем сравнивать себя с другими и стремиться быть лучше. Это формирует чувство зависти и собственной неполноценности.
Постоянное наблюдение за другими в социальных сетях может заставить тебя чувствовать, будто ты теряешь возможности, что провоциркет тревогу, ведь все вокруг проходят новые курсы путешествуют, открывают бизнес и т.д.
Постоянный новостной поток в социальных сетях может быть значительной нагрузкой и влиять на уровень стресса и тревоги. Такая ситуация обострилась с началом полномасштабного вторжения, ведь теперь в ленте мы чаще сталкиваемся с манипулятивными сообщениями, дезинформацией, конфликтами.
Наше настроение порой может зависеть от количества одобрения, которое мы получаем в социальных сетях:
Как социальные сети оказывают влияние на эмоциональное состояние (фото: Freepik)
После просмотра ТикТока концентрироваться на длительной или скучной работе становится труднее? Да, здесь идет речь о быстром дофамине, который мы "получаем" от пролистывания социальных сетей и дальнейшее сложное его "добывание" другими способами.
Иногда мы можем использовать соцсети, чтобы отвлечься от собственных проблем, сложных мыслей, неприятных эмоций. Однако мы понимаем, что с избеганием проблема никуда не уходит, а наоборот остается нерешенной.
Ранее мы рассказывали о том,как психические травмы проявляются в теле и почему это опасно.
Также читайте наш материал о том, почему некоторые люди задают потребности других на первый план.