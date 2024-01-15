Как социальные сети влияют на наше эмоциональное состояние

Постоянное сравнение себя с другими людьми

Так, наблюдая за жизнью знакомых или известных людей, мы начинаем сравнивать себя с другими и стремиться быть лучше. Это формирует чувство зависти и собственной неполноценности.

Страх пропустить какую-нибудь информацию

Постоянное наблюдение за другими в социальных сетях может заставить тебя чувствовать, будто ты теряешь возможности, что провоциркет тревогу, ведь все вокруг проходят новые курсы путешествуют, открывают бизнес и т.д.

Информационная перегрузка

Постоянный новостной поток в социальных сетях может быть значительной нагрузкой и влиять на уровень стресса и тревоги. Такая ситуация обострилась с началом полномасштабного вторжения, ведь теперь в ленте мы чаще сталкиваемся с манипулятивными сообщениями, дезинформацией, конфликтами.

Поиск одобрения

Наше настроение порой может зависеть от количества одобрения, которое мы получаем в социальных сетях:

лайков

комментариев

количества сообщений в директе.

Как социальные сети оказывают влияние на эмоциональное состояние (фото: Freepik)

Проблемы с концентрацией внимания

После просмотра ТикТока концентрироваться на длительной или скучной работе становится труднее? Да, здесь идет речь о быстром дофамине, который мы "получаем" от пролистывания социальных сетей и дальнейшее сложное его "добывание" другими способами.

Избегание собственных переживаний/мыслей

Иногда мы можем использовать соцсети, чтобы отвлечься от собственных проблем, сложных мыслей, неприятных эмоций. Однако мы понимаем, что с избеганием проблема никуда не уходит, а наоборот остается нерешенной.

