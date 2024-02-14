Як "солодко" відсвяткувати День закоханих та не нашкодити організму

14 лютого відзначають День Святого Валентина . Закохані можуть відсвяткувати цей день смачною вечерею. Однак, варто знати, як це зробити без шкоди для фігури й самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я .

Яких правил дотримуватись

Варто подбати про те, щоб страви, приготовані на романтичну або просто вечерю наодинці, були легкими й корисними. Уникайте переїдань, обмежуйте споживання оброблених продуктів з високим вмістом жиру, солі (не більш ніж 5 г на добу) та цукру (до 50 г).

Краще віддати перевагу білому м’ясу, адже споживання червоного може збільшувати ризик виникнення цукрового діабету 2 типу.

Обирайте морську рибу, рибні страви рекомендовано їсти 2-3 рази на тиждень. Подбайте про те, щоб на столі під час вечері на День закоханих були овочі та фрукти.

Рекомендовано вживати 4-5 порцій овочів та фруктів щодня (400-600 г).

На гарнір приготуйте цільнозернову кашу, це може бути гречка, нешліфований рис. Для приготування пасти обирайте тверді сорти пшениці.

Скажіть "ні" алкоголю

Що стосується алкоголю, відмовтеся від його вживання й проведіть День Святого Валентина тверезо.

Згідно з даними ВООЗ, безпечної дози алкоголю не існує, ризики для здоров’я починаються з першої краплі.

Зазвичай День закоханих асоціюється із солодощами, але краще мінімалізувати їхнє вживання. Варто пам'ятати про норму: не більш ніж 10 чайних ложок доданого цукру.

До того ж відмовтеся під час вечері від вживання підсолоджених напоїв та випічки. Замість традиційних солодощів розтопіть чорний шоколад, додайте до нього ягоди й фрукти. Їжте фрукти і сухофрукти, запікайте яблука і гарбуз з корицею та горіхами.

"Подбайте про те, щоб святкова вечеря не обернулася поганим самопочуттям і важким ранком", - зазначили лікарі.