Як "солодко" відсвяткувати День закоханих та не нашкодити організму
14 лютого відзначають День Святого Валентина. Закохані можуть відсвяткувати цей день смачною вечерею. Однак, варто знати, як це зробити без шкоди для фігури й самопочуття.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.
Яких правил дотримуватись
Варто подбати про те, щоб страви, приготовані на романтичну або просто вечерю наодинці, були легкими й корисними. Уникайте переїдань, обмежуйте споживання оброблених продуктів з високим вмістом жиру, солі (не більш ніж 5 г на добу) та цукру (до 50 г).
Краще віддати перевагу білому м’ясу, адже споживання червоного може збільшувати ризик виникнення цукрового діабету 2 типу.
Обирайте морську рибу, рибні страви рекомендовано їсти 2-3 рази на тиждень. Подбайте про те, щоб на столі під час вечері на День закоханих були овочі та фрукти.
Рекомендовано вживати 4-5 порцій овочів та фруктів щодня (400-600 г).
На гарнір приготуйте цільнозернову кашу, це може бути гречка, нешліфований рис. Для приготування пасти обирайте тверді сорти пшениці.
Скажіть "ні" алкоголю
Що стосується алкоголю, відмовтеся від його вживання й проведіть День Святого Валентина тверезо.
Згідно з даними ВООЗ, безпечної дози алкоголю не існує, ризики для здоров’я починаються з першої краплі.
Зазвичай День закоханих асоціюється із солодощами, але краще мінімалізувати їхнє вживання. Варто пам'ятати про норму: не більш ніж 10 чайних ложок доданого цукру.
До того ж відмовтеся під час вечері від вживання підсолоджених напоїв та випічки. Замість традиційних солодощів розтопіть чорний шоколад, додайте до нього ягоди й фрукти. Їжте фрукти і сухофрукти, запікайте яблука і гарбуз з корицею та горіхами.
"Подбайте про те, щоб святкова вечеря не обернулася поганим самопочуттям і важким ранком", - зазначили лікарі.
Раніше ми повідомляли про 5 нових книг, які ідеально підійдуть на подарунок.
Також ми писали, що зробити, щоб букет на День закоханих простояв дуже довго.