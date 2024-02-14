Как "сладко" отпраздновать День влюбленных и не навредить организму
14 февраля отмечают День Святого Валентина. Влюбленные могут отпраздновать этот день вкусным ужином. Однако стоит знать, как это сделать без вреда для фигуры и самочувствия.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт Центра общественного здоровья.
Какие правила соблюдать
Следует позаботиться о том, чтобы блюда, приготовленные на романтический или просто ужин наедине, были легкими и полезными. Избегайте перееданий, ограничивайте потребление обработанных продуктов с высоким содержанием жира, соли (не более 5 г/сут) и сахара (до 50 г).
Лучше отдать предпочтение белому мясу, ведь потребление красного может увеличивать риск возникновения сахарного диабета 2 типа.
Выбирайте морскую рыбу, рыбные блюда рекомендуется есть 2-3 раза в неделю. Позаботьтесь о том, чтобы на столе во время ужина на День влюбленных были овощи и фрукты.
Рекомендуется употреблять 4-5 порций овощей и фруктов ежедневно (400-600 г).
На гарнир приготовьте цельнозерновую кашу, это может быть гречка, нешлифованный рис. Для приготовления пасты выбирайте жесткие сорта пшеницы.
Скажите "нет" алкоголю
Что касается алкоголя, откажитесь от его употребления и проведите День Святого Валентина трезво.
Согласно данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует, риски для здоровья начинаются с первой капли.
Обычно День влюбленных ассоциируется со сладостями, но лучше минимизировать их употребление. Следует помнить о норме: не более 10 чайных ложек добавленного сахара.
К тому же, откажитесь во время ужина от употребления подслащенных напитков и выпечки. Вместо традиционных сладостей растопите черный шоколад, добавьте к нему ягоды и фрукты. Ешьте фрукты и сухофрукты, запекайте яблоки и тыкву с корицей и орехами.
"Позаботьтесь о том, чтобы праздничный ужин не обернулся плохим самочувствием и тяжелым утром", - отметили врачи.
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