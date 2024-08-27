Як сьогодні виглядає популярна акторка Сальма Хаєк: важко повірити, що їй 57 (фото)

Походження та кар'єра

Майбутня зірка народилася в місті Коацакоалькос, штат Веракрус, Мексика. Вона походить з родини оперної співачки Діани Хіменес Медіни та Самі Хаєка Домінгеза, який балотувався на пост голови міста, про яке вже згадувалося вище.

Дід Сальми по-батьківській лінії мав ліванське походження. Окрім того, вона також має іспанське коріння.

Хаєк скоро виповниться 58 років (Фото: instagram.com/salmahayek)

Майбутня світова знаменитість, яка виросла у багатій римо-католицькій сім'ї, у 12 років пішла навчатися до Академії Святого Серця, США. У цей період у неї діагностували дислексію - хвороба, що характеризується проблемами з читанням, попри нормальний інтелект, відсутність порушень слуху та зору.

Пізніше дівчина продовжила навчання в Ібероамериканському університеті, що у Мехіко, де зайнялася вивченням міжнародних відносин.

Свою акторську кар'єру Сальма розпочала ще наприкінці 1980-х років, і наступні роки активно займалася її розвитком. У списку свіжих її кіноробіт такі: "Супермайк. Останній танець", "Гуччі", "Вічні", "Блаженство", "Гламурний бізнес", "Операція колібрі".

А починалася її акторська діяльність з таких стрічок: "Новий світанок", де вона зіграла головну роль Фабіоли (1989 рік); "Тереза" (також головна роль, той же рік); "Медсестри" (зіграла в епізоді), "Моє шалене життя", де вона зіграла героїню на ім'я Гата.

Зірка зіграла у десятках стрічок (Фото: instagram.com/salmahayek)

Особисте життя

У березні 2007 року Хаєк підтвердила заручини із французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно та вагітність, а у вересні того ж року у пари народилася донька Валентина-Палома Піно.

У липні наступного року акторка оголосила про розірвання заручин, проте у лютому 2009 року закохані таки вирішили укласти шлюб у Парижі. А у квітні провести одруження повторно - це сталося в старовинному оперному театрі Ла Феніче, що у Венеції.

Акторка зі своїм обранцем Франсуа-Анрі Піно (Фото: instagram.com/salmahayek)

Підтримка України

В минулому Сальма висловлювала підтримку нашій країні у період повномасштабного російського вторгнення. На своїй сторінці в Instagram вона запостила фото з Кім Кардаш’ян, де з'явилася у синьо-жовтій футболці.

Хаєк публікувала фото у синьо-жовтому вбранні (Фото: instagram.com/salmahayek)

У липні цього року Хаєк пронесла факел на відкритті Олімпійських ігор, що відбулися у Парижі.

Соцмережі зірки

За її блогом в Instagram стежать майже 29 млн користувачів. На своїй сторінці знаменитість часто публікує пляжні фото у купальниках, не боячись демонструвати фігуру.

У коментарях прихильники засипають селебриті компліментами та не шкодують для неї приємних слів. Чимало юзерів висловлюють своє захоплення її молодим виглядом і пишуть про те, що їм важко повірити, що зірці справді 57 років (на початку вересня буде 58).

Акторка любить публікувати літні кадри з відпочинку (Фото: instagram.com/salmahayek)

Окрім того, акторка також викладає кадри з рідними та друзями, ділиться деякими робочими моментами. Наприклад, у її блозі можна знайти спільні знімки з Меттью Перрі, життя якого обірвалося минулої осені; чи архівні кадри зі зйомок у стрічках.

А також - спільні світлини з обранцем Франсуа. Ще Сальма публікує світлини, на яких демонструє різні амплуа: від виходів у ефектних вечірніх сукнях до повсякденних аутфітів, які дозволяють їй почуватися комфортно.

Кадри з соцмереж зірки (Фото: instagram.com/salmahayek)