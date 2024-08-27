Как сегодня выглядит популярная актриса Сальма Хайек: сложно поверить, что ей 57 (фото)

Происхождение и карьера

Будущая звезда родилась в городе Коацакоалькос, штат Веракрус, Мексика. Она происходит из семьи оперной певицы Дианы Хименес Медины и Сами Хайека Домингеса, баллотировавшегося на пост главы города, о котором уже упоминалось выше.

Дед Сальмы по-отцовской линии имел ливанское происхождение. Кроме того, она также имеет испанские корни.

Хайек скоро исполнится 58 лет (Фото: instagram.com/salmahayek)

Будущая мировая знаменитость, выросшая в богатой римско-католической семье, в 12 лет пошла учиться в Академию Святого Сердца, США. В этот период у нее диагностировали дислексию - болезнь, которая характеризуется проблемами с чтением, несмотря на нормальный интеллект, отсутствие нарушений слуха и зрения.

Позже девушка продолжила обучение в Ибероамериканском университете в Мехико, где занялась изучением международных отношений.

Свою актерскую карьеру Сальма начала еще в конце 1980-х годов и последующие годы активно занималась ее развитием. В списке свежих киноработ такие: "Супермайк. Последний танец", "Гуччи", "Вечные", "Блаженство", "Гламурный бизнес", "Операция колибри".

А начиналась ее актерская деятельность с таких лент: "Новый рассвет", где она сыграла главную роль Фабиолы (1989); "Тереза" (также главная роль, тот же год); "Медсестры" (сыграла в эпизоде), "Моя безумная жизнь", где она сыграла героиню по имени Гата.

Звезда сыграла в десятках лент (Фото: instagram.com/salmahayek)

Личная жизнь

В марте 2007 года Хайек подтвердила помолвку с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино и беременность, а в сентябре того же года у пары родилась дочь Валентина-Палома Пино.

В июле следующего года актриса объявила о расторжении помолвки, однако в феврале 2009 года влюбленные все же решили заключить брак в Париже. А в апреле провести свадьбу повторно - это произошло в старинном оперном театре Ла Фениче в Венеции.

Актриса со своим избранником Франсуа-Анри Пино (Фото: instagram.com/salmahayek)

Поддержка Украины

В прошлом Сальма выражала поддержку нашей стране в период полномасштабного российского вторжения. На своей странице в Instagram она запостила фото с Ким Кардашьян, где появилась в сине-желтой футболке.

Хайек публиковала фото в сине-желтом наряде (Фото: instagram.com/salmahayek)

В июле этого года Хайек пронесла факел на открытии Олимпийских игр, состоявшихся в Париже.

Соцсети звезды

За ее блогом в Instagram следят почти 29 млн пользователей. На своей странице знаменитость часто публикует пляжные фото в купальниках, не боясь смело демонстрировать фигуру.

В комментариях поклонники засыпают селебрити комплиментами и не жалеют для нее приятных слов. Многие пользователи выражают свое восхищение ее молодым видом и пишут о том, что им сложно поверить, что звезде действительно 57 лет (в начале сентября будет уже 58).

Актриса любит публиковать летние кадры с отдыха (Фото: instagram.com/salmahayek)

Кроме того, актриса также выкладывает кадры с родными и друзьями, делится некоторыми рабочими моментами. Например, в ее блоге можно найти общие снимки с Мэттью Перри, жизнь которого оборвалась прошлой осенью; или архивные кадры со съемок в лентах.

А также - общие фотографии с избранником Франсуа. Еще Сальма публикует фотографии, на которых демонстрирует разные амплуа: от выходов в эффектных вечерних платьях до повседневных аутфитов, которые позволяют ей чувствовать себя комфортно.

Фото из соцсетей звезды (Фото: instagram.com/salmahayek)