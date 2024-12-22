Як сьогодні виглядає Моніка Беллуччі - італійська ікона краси, стилю та жіночності (фото)

Кар'єра Моніки Беллуччі

Перед акторством майбутня зірка працювала фотомоделлю, будучи обличчям світових брендів, таких як Dolce & Gabbana, Cartier і Dior.

Моніка зробила одну зі своїх перших професійних модельних фотосесій ще у 16-річному віці, і після цього її успіхи у цій галузі лише збільшувалися.

Вона хотіла здобути освіту юриста в Перуджському університеті, але щоб заробити на навчання, продовжувала працювати моделлю, з'являючись на обкладинках відомих глянців. Однак пізніше знаменитість визнала, що робота юристом їй би не підійшла.

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кар'єра акторки почалася з її ролі у комедії "Розіграш", а роль у стрічці "Квартира" принесла Беллуччі перший загальноєвропейський успіх. Після цього вона привернула до себе увагу американської публіки, зігравши у фільмі "Під підозрою", який вийшов у світ у 2000 році.

Однак справжня світова популярність прийшла до неї після ролі Малени Скордіа у романтичній драмі "Малена". Серед інших відомих кіноробіт акторки: "Братство вовка", "Астерікс і Обелікс: Місія Клеопатра", "Матриця: Перезавантаження", "Страсті Христові", "Брати Грімм" та інші.

Наразі зірка продовжує свою успішну акторську кар'єру і дивує фанів новими перевтіленнями та ефектними появами на екранах.

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Особисте життя Моніки Беллуччі

Селебриті двічі була у шлюбі. Першим її обранцем був фотограф Клаудіо Карлос Бассо, з яким вона була не надто довго. Другим її законним коханим став Венсан Кассель - французький актор, з яким зірка познайомилася на зйомках стрічки "Квартира". Закохані одружилися у 1999 році, і у них народилося двоє доньок: Дева у 2004 році, Леоні у 2010 році.

У 2013 році пара оголосила про розставання, але зберегла дружні відносини заради дітей. У своїх мемуарах Моніка писала про те, що у стосунках для неї важливо обирати себе і розуміти, що "ніхто нікому не належить, а одна людина лише може поділитися чимось з іншою".

Говорячи про своє материнство, Беллуччі неодноразово заявляла про те, що воно змінило її життя. Вона не хоче для своїх доньок надмірної уваги преси, а тому лише інколи приходить з ними разом на публічні заходи. Старша донька зірки Дева вже пішла стопами своєї матері та розпочала модельну кар'єру.

Наразі Моніка перебуває у стосунках з американським кінорежисером Тімом Бертоном. Офіційно вони підтвердили це влітку минулого року. Під час одного з інтерв'ю італійка зізналася, що після зустрічі з режисером у її житті трапилася справжня пригода, і вона публічно зізналася у коханні Тіму.

Моніка Беллуччі і її партнер Тім Бертон (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Інша соціальна діяльність акторки

Моніка - одна з тих селебриті, хто підтримує гуманітарні ініціативи та долучається до благодійних заходів. Вона виступає за права жінок та підтримує ініціативи, пов'язані з освітою та здоров'ям дітей.

Одна з життєвих філософій акторки - те, що вік - не вирок, а досвід. Вона не хоче робити пластичні операції і натомість пропагує натуральну красу. Для багатьох Беллуччі - символ витонченості, таланту і жіночої мудрості. Вона і досі залишається улюбленицею мільйонів та надихає фанів у всьому світі.

Образ та стиль Моніки Беллуччі

Образ та стиль знаменитості заслуговують окремої уваги, адже кожен її вихід у світ це щось справді неймовірне. Моніка завжди має бездоганний вигляд, обираючи класичні силуети, елегантні сукні, які вдало підкреслюють фігуру, та доповнюючи їх вишуканими аксесуарами. Така впевненість у собі і природна краса роблять Беллуччі іконою стилю для багатьох.

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel) Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Соцмережі Моніки Беллуччі

За сторінкою Моніки Беллуччі в Instagram стежить 5,7 млн користувачів. Вона продовжує ділитися яскравими фото з обкладинок журналів, кадрами, зробленими під час світських заходів, а також любить виставляти спільні знімки зі своїм партнером Тімом Бертоном. Закохані приходять на події в парних образах та не приховують на публіці почуттів одне до одного.

Кадри із соцмереж Моніки Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кадри із соцмереж Моніки Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кадри із соцмереж Моніки Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кадри із соцмереж Моніки Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кадри із соцмереж Моніки Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel) Кадри із соцмереж Моніки Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)