Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото)

Карьера Моники Беллуччи

Перед актерством будущая звезда работала фотомоделью, будучи лицом мировых брендов, таких как Dolce & Gabbana, Cartier и Dior.

Моника сделала одну из своих первых профессиональных модельных фотосессий еще в 16-летнем возрасте, и после этого ее успехи в этой области только увеличивались.

Она хотела получить образование юриста в Перуджском университете, но чтобы заработать на обучение, продолжала работать моделью, появляясь на обложках известных глянцев. Однако позже знаменитость признала, что работа юристом ей бы не подошла.

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Карьера актрисы началась с ее роли в комедии "Розыгрыш", а роль в ленте "Квартира" принесла Беллуччи первый общеевропейский успех. После этого она привлекла к себе внимание американской публики, сыграв в фильме "Под подозрением", который вышел в свет в 2000 году.

Однако настоящая мировая известность пришла к ней после роли Малены Скордиа в романтической драме "Малена". Среди других известных киноработ актрисы: "Братство волка", "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", "Матрица: Перезагрузка", "Страсти Христовы", "Братья Гримм" и другие.

Сейчас звезда продолжает свою успешную актерскую карьеру и удивляет фанов новыми перевоплощениями и эффектными появлениями на экранах.

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Личная жизнь Моники Беллуччи

Селебрити дважды была замужем. Первым ее избранником был фотограф Клаудио Карлос Бассо, с которым она была не слишком долго. Вторым ее законным возлюбленным стал Венсан Кассель - французский актер, с которым звезда познакомилась на съемках фильма "Квартира". Влюбленные поженились в 1999 году, и у них родилось двое дочерей: Дева в 2004 году, Леони в 2010 году.

В 2013 году пара объявила о расставании, но сохранила дружеские отношения ради детей. В своих мемуарах Моника писала о том, что в отношениях для нее важно выбирать себя и понимать, что "никто никому не принадлежит, а один человек лишь может поделиться чем-то с другим".

Говоря о своем материнстве, Беллуччи неоднократно заявляла о том, что оно изменило ее жизнь. Она не хочет для своих дочерей чрезмерного внимания прессы, а потому лишь иногда приходит с ними вместе на публичные мероприятия. Старшая дочь звезды Дева уже пошла по стопам своей матери и начала модельную карьеру.

Сейчас Моника находится в отношениях с американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Официально они подтвердили это летом прошлого года. Во время одного из интервью итальянка призналась, что после встречи с режиссером в ее жизни случилось настоящее приключение, и она публично призналась в любви Тиму.

Моника Беллуччи и ее партнер Тим Бертон (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Другая социальная деятельность актрисы

Моника - одна из тех селебрити, кто поддерживает гуманитарные инициативы и присоединяется к благотворительным мероприятиям. Она выступает за права женщин и поддерживает инициативы, связанные с образованием и здоровьем детей.

Одна из жизненных философий актрисы - то, что возраст - не приговор, а опыт. Она не хочет делать пластические операции и вместо этого пропагандирует натуральную красоту. Для многих Беллуччи - символ утонченности, таланта и женской мудрости. Она до сих пор остается любимицей миллионов и вдохновляет фанов во всем мире.

Образ и стиль Моники Беллуччи

Образ и стиль знаменитости заслуживают отдельного внимания, ведь каждый ее выход в свет это что-то действительно невероятное. Моника всегда выглядит безупречно, выбирая классические силуэты, элегантные платья, которые удачно подчеркивают фигуру, и дополняя их изысканными аксессуарами. Такая уверенность в себе и естественная красота делают Беллуччи иконой стиля для многих.

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel) Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Соцсети Моники Беллуччи

За страницей Моники Беллуччи в Instagram следит 5,7 млн пользователей. Она продолжает делиться яркими фото с обложек журналов, кадрами, сделанными во время светских мероприятий, а также любит выставлять совместные снимки со своим партнером Тимом Бертоном. Влюбленные приходят на события в парных образах и не скрывают на публике чувств друг к другу.

Кадры из соцсетей Моники Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кадры из соцсетей Моники Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кадры из соцсетей Моники Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кадры из соцсетей Моники Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кадры из соцсетей Моники Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel) Кадры из соцсетей Моники Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)