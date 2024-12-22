Як сьогодні виглядає Моніка Беллуччі - італійська ікона краси, стилю та жіночності (фото)

Моніка Беллуччі - італійська акторка та модель, яка заслужено отримала звання однієї з найзнаменитіших моделей та секс-символів у світі. Сьогодні їй 60 років, і вона й досі має приголомшливий вигляд, адже шанувальники не вірять у те, що такий її вік є справжнім.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує пригадати, що відомо про життя зірки та як вона виглядає сьогодні.

Кар'єра Моніки Беллуччі

Перед акторством майбутня зірка працювала фотомоделлю, будучи обличчям світових брендів, таких як Dolce & Gabbana, Cartier і Dior.

Моніка зробила одну зі своїх перших професійних модельних фотосесій ще у 16-річному віці, і після цього її успіхи у цій галузі лише збільшувалися.

Вона хотіла здобути освіту юриста в Перуджському університеті, але щоб заробити на навчання, продовжувала працювати моделлю, з'являючись на обкладинках відомих глянців. Однак пізніше знаменитість визнала, що робота юристом їй би не підійшла.

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кар'єра акторки почалася з її ролі у комедії "Розіграш", а роль у стрічці "Квартира" принесла Беллуччі перший загальноєвропейський успіх. Після цього вона привернула до себе увагу американської публіки, зігравши у фільмі "Під підозрою", який вийшов у світ у 2000 році.

Однак справжня світова популярність прийшла до неї після ролі Малени Скордіа у романтичній драмі "Малена". Серед інших відомих кіноробіт акторки: "Братство вовка", "Астерікс і Обелікс: Місія Клеопатра", "Матриця: Перезавантаження", "Страсті Христові", "Брати Грімм" та інші.

Наразі зірка продовжує свою успішну акторську кар'єру і дивує фанів новими перевтіленнями та ефектними появами на екранах.

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Особисте життя Моніки Беллуччі

Селебриті двічі була у шлюбі. Першим її обранцем був фотограф Клаудіо Карлос Бассо, з яким вона була не надто довго. Другим її законним коханим став Венсан Кассель - французький актор, з яким зірка познайомилася на зйомках стрічки "Квартира". Закохані одружилися у 1999 році, і у них народилося двоє доньок: Дева у 2004 році, Леоні у 2010 році.

У 2013 році пара оголосила про розставання, але зберегла дружні відносини заради дітей. У своїх мемуарах Моніка писала про те, що у стосунках для неї важливо обирати себе і розуміти, що "ніхто нікому не належить, а одна людина лише може поділитися чимось з іншою".

Говорячи про своє материнство, Беллуччі неодноразово заявляла про те, що воно змінило її життя. Вона не хоче для своїх доньок надмірної уваги преси, а тому лише інколи приходить з ними разом на публічні заходи. Старша донька зірки Дева вже пішла стопами своєї матері та розпочала модельну кар'єру.

Наразі Моніка перебуває у стосунках з американським кінорежисером Тімом Бертоном. Офіційно вони підтвердили це влітку минулого року. Під час одного з інтерв'ю італійка зізналася, що після зустрічі з режисером у її житті трапилася справжня пригода, і вона публічно зізналася у коханні Тіму.

Моніка Беллуччі і її партнер Тім Бертон (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Інша соціальна діяльність акторки

Моніка - одна з тих селебриті, хто підтримує гуманітарні ініціативи та долучається до благодійних заходів. Вона виступає за права жінок та підтримує ініціативи, пов'язані з освітою та здоров'ям дітей.

Одна з життєвих філософій акторки - те, що вік - не вирок, а досвід. Вона не хоче робити пластичні операції і натомість пропагує натуральну красу. Для багатьох Беллуччі - символ витонченості, таланту і жіночої мудрості. Вона і досі залишається улюбленицею мільйонів та надихає фанів у всьому світі.

Образ та стиль Моніки Беллуччі

Образ та стиль знаменитості заслуговують окремої уваги, адже кожен її вихід у світ це щось справді неймовірне. Моніка завжди має бездоганний вигляд, обираючи класичні силуети, елегантні сукні, які вдало підкреслюють фігуру, та доповнюючи їх вишуканими аксесуарами. Така впевненість у собі і природна краса роблять Беллуччі іконою стилю для багатьох.

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel) Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Соцмережі Моніки Беллуччі

За сторінкою Моніки Беллуччі в Instagram стежить 5,7 млн користувачів. Вона продовжує ділитися яскравими фото з обкладинок журналів, кадрами, зробленими під час світських заходів, а також любить виставляти спільні знімки зі своїм партнером Тімом Бертоном. Закохані приходять на події в парних образах та не приховують на публіці почуттів одне до одного.

Кадри із соцмереж Моніки Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кадри із соцмереж Моніки Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кадри із соцмереж Моніки Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кадри із соцмереж Моніки Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Кадри із соцмереж Моніки Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel) Кадри із соцмереж Моніки Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)