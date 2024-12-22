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Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото)

Воскресенье 22 декабря 2024 08:13
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Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото) Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Любовь Блажко

Моника Беллуччи - итальянская актриса и модель, которая заслуженно получила звание одной из самых знаменитых моделей и секс-символов в мире. Сегодня ей 60 лет, и она до сих пор выглядит потрясающе, ведь поклонники не верят в то, что такой ее возраст является настоящим.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, что известно о жизни звезды и как она выглядит сегодня.

Карьера Моники Беллуччи

Перед актерством будущая звезда работала фотомоделью, будучи лицом мировых брендов, таких как Dolce & Gabbana, Cartier и Dior.

Моника сделала одну из своих первых профессиональных модельных фотосессий еще в 16-летнем возрасте, и после этого ее успехи в этой области только увеличивались.

Она хотела получить образование юриста в Перуджском университете, но чтобы заработать на обучение, продолжала работать моделью, появляясь на обложках известных глянцев. Однако позже знаменитость признала, что работа юристом ей бы не подошла.

Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото)Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Карьера актрисы началась с ее роли в комедии "Розыгрыш", а роль в ленте "Квартира" принесла Беллуччи первый общеевропейский успех. После этого она привлекла к себе внимание американской публики, сыграв в фильме "Под подозрением", который вышел в свет в 2000 году.

Однако настоящая мировая известность пришла к ней после роли Малены Скордиа в романтической драме "Малена". Среди других известных киноработ актрисы: "Братство волка", "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", "Матрица: Перезагрузка", "Страсти Христовы", "Братья Гримм" и другие.

Сейчас звезда продолжает свою успешную актерскую карьеру и удивляет фанов новыми перевоплощениями и эффектными появлениями на экранах.

Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото)Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Личная жизнь Моники Беллуччи

Селебрити дважды была замужем. Первым ее избранником был фотограф Клаудио Карлос Бассо, с которым она была не слишком долго. Вторым ее законным возлюбленным стал Венсан Кассель - французский актер, с которым звезда познакомилась на съемках фильма "Квартира". Влюбленные поженились в 1999 году, и у них родилось двое дочерей: Дева в 2004 году, Леони в 2010 году.

В 2013 году пара объявила о расставании, но сохранила дружеские отношения ради детей. В своих мемуарах Моника писала о том, что в отношениях для нее важно выбирать себя и понимать, что "никто никому не принадлежит, а один человек лишь может поделиться чем-то с другим".

Говоря о своем материнстве, Беллуччи неоднократно заявляла о том, что оно изменило ее жизнь. Она не хочет для своих дочерей чрезмерного внимания прессы, а потому лишь иногда приходит с ними вместе на публичные мероприятия. Старшая дочь звезды Дева уже пошла по стопам своей матери и начала модельную карьеру.

Сейчас Моника находится в отношениях с американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Официально они подтвердили это летом прошлого года. Во время одного из интервью итальянка призналась, что после встречи с режиссером в ее жизни случилось настоящее приключение, и она публично призналась в любви Тиму.

Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото)Моника Беллуччи и ее партнер Тим Бертон (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Другая социальная деятельность актрисы

Моника - одна из тех селебрити, кто поддерживает гуманитарные инициативы и присоединяется к благотворительным мероприятиям. Она выступает за права женщин и поддерживает инициативы, связанные с образованием и здоровьем детей.

Одна из жизненных философий актрисы - то, что возраст - не приговор, а опыт. Она не хочет делать пластические операции и вместо этого пропагандирует натуральную красоту. Для многих Беллуччи - символ утонченности, таланта и женской мудрости. Она до сих пор остается любимицей миллионов и вдохновляет фанов во всем мире.

Образ и стиль Моники Беллуччи

Образ и стиль знаменитости заслуживают отдельного внимания, ведь каждый ее выход в свет это что-то действительно невероятное. Моника всегда выглядит безупречно, выбирая классические силуэты, элегантные платья, которые удачно подчеркивают фигуру, и дополняя их изысканными аксессуарами. Такая уверенность в себе и естественная красота делают Беллуччи иконой стиля для многих.

Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото)Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото)Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Соцсети Моники Беллуччи

За страницей Моники Беллуччи в Instagram следит 5,7 млн пользователей. Она продолжает делиться яркими фото с обложек журналов, кадрами, сделанными во время светских мероприятий, а также любит выставлять совместные снимки со своим партнером Тимом Бертоном. Влюбленные приходят на события в парных образах и не скрывают на публике чувств друг к другу.

Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото)Кадры из соцсетей Моники Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото)Кадры из соцсетей Моники Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото)Кадры из соцсетей Моники Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото)Кадры из соцсетей Моники Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото)Кадры из соцсетей Моники Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)Как сегодня выглядит Моника Беллуччи - итальянская икона красоты, стиля и женственности (фото)Кадры из соцсетей Моники Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Ранее Моника Белуччи показала, как носить "маленькое черное платье".

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