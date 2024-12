Від рок-н-ролу до гламуру. Як сьогодні виглядає Келлі Осборн і як склалася доля ікони стилю

Сім'я та кар'єра Келлі Осборн

Келлі має сестер і братів, а також "неофіційно прийнятого" брата Роберта Марцато, якого Шерон і Оззі забрали після смерті його матері. Дівчина з самого дитинства подорожувала з батьком, адже він брав її на гастролі. Тому сім'я жила більш ніж у 20 будинках, в основному в Америці, але також і у Великій Британії.

Родина Осборнів знімалася в реаліті-шоу MTV The Osbournes, яке транслювалося з 2002 по 2005 рік. Шанувальники могли побачити повсякденне життя зірок, і їхню родину зображували як неблагополучну, адже щоденною частиною їхнього життя ставала металева музика, ненормативна лексика та непередбачувані вчинки.

Келлі Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)

Келлі Осборн з батьком Оззі Осборном (фото: instagram.com/kellyosbourne)

Пізніше, в інтерв'ю для Osbourne DVD, Келлі розповідала, що подібний досвід став стресовою ситуацією для всієї сім'ї. У 2002 році донька Оззі випустила свій альбом Shut Up, а згодом презентувала оновлену платівку під назвою Change.

ЗМІ охоче пишуть про Келлі та її зіркову родину, згадуючи різні теми: від депресії зірки до її стосунків із вокалістом гурту The Used Бертом МакКракеном.

Співачка також спробувала себе як акторка і зіграла в серіалі, який в Україні вийшов під назвою "Перехідний вік".

Як виглядає Келлі Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)

У 2005 році знаменитість вирушила до клініки, щоб позбутися своєї "лікарської залежності", а також вирішити проблеми з алкоголем і наркотиками.

Пізніше вона повідомила, що почала роботу над новим альбомом Sleeping in the Nothing. З цим альбомом були пов'язані неприємні історії. Наприклад, на обкладинці Келлі з'явилася в більш стрункому вигляді, ніж зазвичай. Згодом з’ясувалося, що це були маніпуляції з фотографією, а не реальні зміни в зовнішності. Така витівка розлютила відданих фанів, адже вони пригадали слова артистки про те, що вона повністю задоволена своїм виглядом.

Ще один скандал розгорівся навколо першого синглу з альбому, пісні One Word. Багато хто помітив підозрілу схожість композиції зі старим хітом колективу Visage "Fade to Grey". Автор пісні Біллі Каррі подав до суду на авторку One Word Лінду Перрі, звинувативши її в плагіаті. Проте справу вирішили мирно, і навіть випустили ремікс від Visage на One Word.

Келлі Осборн 40 років

Проблеми зі здоров'ям

У 2004 році, під час святкування 56-го дня народження Оззі Осборна, Келлі вкусив кліщ. На цьому тлі в неї з’явилися різні симптоми, зокрема біль у горлі й животі. Згодом їй поставили діагноз - хвороба Лайма.

У березні 2013 року у зірки стався напад, і у неї діагностували епілепсію.

Життя Келлі Осборн зараз

Наразі донька відомого виконавця продовжує вести активне світське життя й постійно привертає увагу за допомогою яскравих образів і експериментів. Їй вдалося позбутися зайвих кілограмів, і тепер вона пропагує здоровий спосіб життя. За сторінкою Келлі в Instagram стежать 2,7 млн користувачів.

Співачка дивує яскравими перевтіленнями

Особисте життя

Келлі Осборн перебуває у стосунках із діджеєм Slipknot Сідом Вілсоном, з яким виховує сина. Малюк народився у 2022 році.

Раніше Келлі була заручена з шеф-кухарем Меттью Моссхартом, проте вони розірвали стосунки в січні 2014 року. Крім того, вона зустрічалася з музикантом Меттом Дерманом і моделлю Люком Воррелом, а також мала романтичний зв'язок з фронтменом Don Broco Робом Даміані.

Що відомо про особисте життя Келлі Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)