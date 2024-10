5 зірок, які вважають, що мають екстрасенсорні здібності

Меган Фокс

Меган Фокс вже давно відверто говорить про свої екстрасенсорні здібності, зазначаючи, що в її родині жінки часто мали такі таланти.

Вона не вважає себе "професійним екстрасенсом", або тим, хто може проводити сеанси на вимогу, але вірить, що володіє надзвичайно сильною інтуїцією, яка допомагає їй у житті.

"У моїй родині є своя історія. Моя прабабуся була сліпою, але мала здатність бачити духів. Тож є певні речі, які або є справжніми, або люди просто вважають нас екстрасенсами. Справа в тому, що ваш мозок відкритий, і ви використовуєте його більше, ніж інші", - поділилася Меган під час інтерв'ю на шоу Конана.

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер вважає, що з дитинства має дуже сильну інтуїцію, і неодноразово чула від інших, що володіє екстрасенсорними здібностями. Вона навіть розповіла, що завжди відчувала, що її сестра Кортні Кардаш'ян зрештою буде разом із Тревісом Баркером, і тому постійно підтримувала їх у цьому, що зрештою принесло результат.

"Моя інтуїція завжди була на висоті. Мене навіть сім екстрасенсів запевняли, що я теж екстрасенс! Я навчилася орієнтуватися у цьому божевільному світі, покладаючись на свою інтуїцію", - поділилася Кендалл в одному зі своїх постів.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Хлої Кардашьян

Хлої Кардаш'ян завжди відчувала певний зв’язок зі світом духовного і психічного. В одному з епізодів "Keeping Up With the Kardashians" вона розповіла, що одного разу прокинулася посеред ночі, відчувши присутність духа. Зацікавлена своїми відчуттями, Хлої вирішила звернутися до медіума Тайлера Генрі. Під час сеансу Тайлер сказав, що у Хлої надзвичайно сильна інтуїція.

"Я не можу гадати по долоні, але маю дуже добре розвинену інтуїцію і чудово відчуваю енергію та духи. Я не стверджую: "О Боже, тут привид", але коли я щось відчуваю, завжди ставлюся до цього з повагою", - розповіла Хлої.

Хлої Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian​​​​​​​)

Кейт Гадсон

Кейт Гадсон вірить, що як вона, так і її мати Голді Хоун мають екстрасенсорні здібності. Вона зазначила, що вони здатні "бачити духів", і одного разу їй довелося зіштовхнутися з привидом жінки без обличчя, що здалося їй трохи "моторошним".

"Це не стільки бачення, скільки відчуття присутності духа. Це п'ята енергія. Я вірю в енергію та те, що наш мозок здатний створювати візуальні образи на її основі", - поділилася Кейт під час свого виступу в шоу Алана Карра "Chatty Man".

Кейт Гадсон (фото: instagram.com/katehudson)

Келлі Осборн

Келлі Осборн кілька разів чула від екстрасенсів, що у неї є екстрасенсорні здібності. Під час участі в шоу "Celebrity Ghost Stories" медіум Кім Руссо зазначила, що відчуває, що Келлі має таку ж енергетику, як і її учні, і може розвинути свої здібності з певними настановами.

"Те, що вона каже, має багато сенсу. Це пояснює, чому я відчуваю дивні речі, коли заходжу в певні кімнати, і чому я інколи знаю про події ще до того, як вони трапляються", - поділилася Келлі в шоу.

Келлі Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)