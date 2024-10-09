Як сьогодні виглядає і живе зірка "Амелі" Одрі Тоту (фото)

Захопилася фотографією

Одрі Тоту не з'являлася на екранах після фільму 2019 року "Далі нікуди", спін-оффу "Великого Лебовські".

Ще у 2018 році вона взяла перерву у зйомках, щоб присвятити себе фотографії.

"Багато хто вважає, що акторство перестало бути для мене важливим тільки тому, що я не знімаюся в п'яти фільмах щорічно. Але якби я працювала більше, у мене не залишилося б часу на особисте життя", - пояснила актриса.

Одрі Тоту (фото: Кіноріум)

У 2017 році Одрі Тоту представила свою першу персональну виставку на щорічному фестивалі фотографії "Зустрічі в Арлі" у Франції. Експозиція включала серію автопортретів і знімків людей, які коли-небудь брали у неї інтерв'ю.

Тоту зазначила, що після раптової слави, принесеної фільмом "Амелі" у 2001 році, фотографія стала для неї способом відновити "здоровий" погляд на життя. Саме так вона почала фотографувати журналістів, з якими зіштовхувалася в процесі роботи.

Втомилася від популярності

Крім фотографії Одрі Тоту захоплюється мореплаванням, подорожами і малюванням. У 2016 році вона виконала роль дружини відомого дослідника океану Жака-Іва Кусто. До своєї популярності актриса ставиться з часткою скепсису.

"Я хочу бути простою людиною і жити звичайним життям, мати змогу просто зустрічатися з друзями та бродити улюбленими куточками Парижа на самоті", - ділилася актриса.

Одрі Тоту і Ламбер Вільсон (фото: Кіноріум)

Вона також говорила, що не хоче ставати "старою" актрисою, яка нагадує людям про свою минулу славу.

Приховує особисте життя

Журналісти часто називають Тоту "святою спокусницею". Вона не стає об'єктом чуток і суворо охороняє своє особисте життя від сторонніх. На всі офіційні заходи актриса завжди з'являється одна.

З роками Одрі залишилася такою ж витонченою і елегантною, як і на початку своєї кар'єри, зберігаючи природну красу і унікальний стиль.

Одрі Тоту (фото: Кіноріум)