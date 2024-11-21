Як сьогодні виглядає Емма Вотсон - зірка фільмів про Гаррі Поттера (фото)

Кар'єра

Ще у школі майбутня зірка почала вживатися в роль акторки, адже грала у виставах. А у 9-річному віці їй вже запропонували роль Герміони у стрічці "Гаррі Поттер і філософський камінь". Звісно ж, Емма виграла кастинг, і ця подія змінила її життя назавжди.

Після закінчення школи Емма завершила курс акторської майстерності у Королівській академії театрального мистецтва в Лондоні. А наступного року вона вступила до Браунського університету.

У травні 2014 року Вотсон закінчила навчання з бакалаврським ступенем з англійської літератури. В одному зі своїх інтерв'ю вона заявляла, що їй потрібно було п'ять років, щоб здобути ступінь, а не чотири, оскільки через акторську роботу вона додатково взяла два повні семестри.

Емма Вотсон сьогодні (фото: instagram.com/emmawatson)

Успіх у "Гаррі Поттері"

Після восьми прослуховувань Вотсон, Редкліфф та Грінт дізналися, що їх затверджено на головні ролі. Сама Роулінг, авторка твору, підтримала цей вибір. Тож дебют Герміони відбувся у 2001 році, коли на екрани вийшла перша частина. Стрічка побила всі рекорди касових зборів, і того ж року її визнали найуспішнішою у комерційному прокаті.

The Daily Telegraph назвав акторську гру Вотсон "чудовою". А на думку іншого таблоїду, вона "затьмарила всіх". Тому зовсім не дивно, що Емма була відзначена аж п'ятьма номінаціями за свою роль і отримала премію Young Artist Award в категорії "Найкраща молода акторка".

У 2004 році, після прем'єри фільму "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану", багато критиків заявили, що в цій серії Емма зіграла значно професійніше за Деніела Редкліффа. Наприклад, The New York Times писав наступне:

"На щастя, млявість Деніела Редкліффа заглушувалася роботою Емми Вотсон. Гаррі постійно демонстрував свої збільшені магічні здібності... тоді як Герміона... приголомшила всіх куди сильніше своїм немагічним ударом по носі Драко Малфоя".

Емма Вотсон зіграла роль Герміони Грейнджер (фото: instagram.com/emmawatson)

Після успіху у "Гаррі Поттері" акторка долучилася до інших проєктів, які також зробили її успішною та впізнаваною. Серед них: "Маленькі жінки", "Сфера", "Красуня і чудовисько", "Затемнення", "Кінець світу", "Ной" і не лише.

Соцмережі

Емма Вотсон активно веде сторінку в Instagram, за якою стежить 74 мільйони підписників. У своєму блозі вона ділиться теплими кадрами домашнього улюбленця, публікує особисті світлини, а також часто балує підписників яскравими знімками, на яких постає у сміливих вбраннях.

Інстаграм Емми Вотсон (фото: instagram.com/emmawatson)