Как сегодня выглядит Эмма Уотсон - звезда фильмов о Гарри Поттере (фото)

Эмма Уотсон - британская актриса, получившая популярность после роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. Сегодня звезде 34 года, и она до сих пор имеет огромную армию поклонников.
РБК-Украина (проект Styler) более подробно рассказывает о жизни знаменитости и делится ее кадрами.
Еще в школе будущая звезда начала вживаться в роль актрисы, ведь играла в спектаклях. А в 9-летнем возрасте ей уже предложили роль Гермионы в фильме "Гарри Поттер и философский камень". Конечно, Эмма выиграла кастинг, и это событие изменило ее жизнь навсегда.
После окончания школы Эмма завершила курс актерского мастерства в Королевской академии театрального искусства в Лондоне. А в следующем году она поступила в Браунский университет.
В мае 2014 года Уотсон закончила обучение с бакалаврской степенью по английской литературе. В одном из своих интервью она заявляла, что ей потребовалось пять лет, чтобы получить степень, а не четыре, поскольку из-за актерской работы она дополнительно взяла два полных семестра.
После восьми прослушиваний Уотсон, Рэдклифф и Гринт узнали, что они утверждены на главные роли. Сама Роулинг, автор произведения, поддержала этот выбор. Дебют Гермионы состоялся в 2001 году, когда на экраны вышла первая часть. Лента побила все рекорды кассовых сборов, и в том же году она была признана самой успешной в коммерческом прокате.
The Daily Telegraph назвал актерскую игру Уотсон "прекрасной". А по мнению другого таблоида, она "затьмила всех". Поэтому совсем не удивительно, что Эмма была отмечена пятью номинациями за свою роль и получила премию Young Artist Award в категории "Лучшая молодая актриса".
В 2004 году, после премьеры фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана", многие критики заявили, что в этой серии Эмма сыграла значительно профессиональнее Дэниела Рэдклиффа. К примеру, The New York Times писал следующее:
"К счастью, вялость Дэниела Рэдклиффа заглушалась работой Эммы Уотсон. Гарри постоянно демонстрировал свои возросшие магические способности... тогда как Гермиона... ошеломила всех куда сильнее своим немагическим ударом по носу Драко Малфоя".
После успеха в "Гарри Поттере" актриса приобщилась к съемкам в других проектах, которые сделали ее успешной и узнаваемой. Среди них: "Маленькие женщины", "Сфера", "Красавица и чудовище", "Затмение", "Конец света", "Ной" и не только.
Эмма Уотсон активно ведет страницу в Instagram, за которой следят 74 миллиона подписчиков. В своем блоге она делится теплыми кадрами домашнего питомца, публикует личные фотографии, а также часто балует подписчиков яркими снимками, на которых предстает в смелых нарядах.
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Для написания материала были использованы источники: Instagram Эммы Уотсон и информация о ней со страницы Википедия.