Як сьогодні виглядає Аіда Ніколайчук - переможниця "Х-Фактора", яка нещодавно втретє вийшла заміж

Кар'єра Аіди Ніколайчук

Співачка розпочинала свою творчість як беквокалістка в одному з попгуртів у рідній Одесі. Вона навчалась у швейному коледжі, а перед виходом на велику сцену працювала старшим касиром у магазині одягу.

Її сольний шлях розпочався з участі у другому сезоні програми "Х-Фактор". Тоді вона потрапила до тренувального табору, але не змогла здобути перемогу, вибувши під час виступу в "трійці".

Аіді Ніколайчук 42 роки (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)

Цікаво, що під час кастингу Ігор Кондратюк та репер Серьога, який зараз підтримує російську агресію, запідозрили співачку у використанні фонограми через те, що її голос звучав "занадто чисто". Щоб розвіяти сумніви, Аіда виконала свою пісню а капела.

У третьому сезоні "Х-Фактора" Ніколайчук повернулася і здобула перемогу, ставши підопічною Ігоря Кондратюка.

Після завершення проєкту одеситка підписала контракт із міжнародною компанією Sony Music і презентувала свій перший сингл "На твоей планете". У тому ж році вона провела перший концерт у рідному місті, а також брала участь у Національному відборі на "Євробачення" 2014 року. Спробу потрапити на міжнародну сцену вона потім повторила потім знову - у 2016 році.

Через рік після співпраці з Sony Music Аїда розірвала контракт і перейшла до іншої команди. Вона також брала участь у співочому шоу в Японії, де теж вразила глядачів своїми вокальними здібностями.

Співачка повідомляла про перерву у творчій діяльності, але через якийсь час знову повернулася до музики.

Аіда Ніколайчук перемогла в 3 сезоні шоу "Х-Фактор" (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)

Що відомо про життя Аіди Ніколайчук сьогодні

У період повномасштабної війни Аіда виїхала до США. Проте вона продемонструвала проукраїнську позицію: публікувала пости на підтримку України та закликала земляків зберігати бойовий дух. Понад рік тому Ніколайчук презентувала україномовну пісню, присвячену Батьківщині.

Зараз свої соцмережі артистка веде переважно англійською, але інколи публікує дописи українською. Виконавиця виступає під сценічним ім'ям AIDA.

Особисте життя Аіди Ніколайчук

У серпні цього року стало відомо, що Аіда вийшла заміж утретє. Її чоловіком став голлівудський каскадер Даніело Лосісеро. Весільна церемонія відбулася в США, і закохані відсвяткували подію у колі близьких.

Від першого шлюбу виконавиця має сина. Хлопець живе та навчається в Україні. Другим чоловіком Ніколайчук був білоруський мотогонник Микита Подольський, молодший за неї на 12 років. Пара розлучилася через кілька років. Дітей у пари не було.

Аіда Ніколайчук з сином (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)

У своєму блозі 42-річна співачка продовжує дивувати підписників своїми ефектними образами. У коментарях користувачі часто залишають для неї багато компліментів і відзначають, що вона має чудовий вигляд у свої роки.

Аіда Ніколайчук втретє вийшла заміж і живе за кордоном (фото: instagram.com/aidanikolaychuk)